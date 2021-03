În materialul anterior, publicat pe 27 martie 2021 (vezi aici ), am arătat că opinia publică a cetăţenilor Republicii Moldova este influenţată vizibil atunci când sunt puse în discuţie argumente economice şi sociale în privinţa unirii cu România, iar, potrivit datelor analizate până acum, se înregistrează o dinamică pozitivă de acceptare a unui eventual proiect unionist atunci când populaţia percepe avantaje concrete şi imediate. Din acest motiv, este necesar de a corela evoluţia acestui trend – unionismul - cu evoluţia economică şi percepţia evoluţiilor economice a statului de peste Prut. Să aminitm, în treacăt, că modelul de reunificare german se baza, (conform surselor STASI, revelate ulterior), pe ideea prosperităţii economice evidente a RFG în detrimentul RDG (circa 75% din opţiunea unionistă germană era de sorginte (şi) economică).

În acest sens, vom schiţa o evoluţie a situaţiei economice generale a Republicii Moldova din ultimii ani, comparativ cu cele disponibile despre România sau media Uniunii Europene, pentru a înţelege mai exact de ce este considerat cel mai sărac stat din Europa de către Banca Mondială şi cum acest aspect a putut avea impact asupra dinamicii pozitive a cetăţenilor moldoveni care îşi doresc unirea cu România.

În primul rând, Republica Moldova are un Produs Intern Brut (PIB) nominal de aproximativ 11 miliarde de dolari americani. Exportul este de 3,7 miliarde de dolari, iar importul în valoare de 6,7 miliarde de dolari, rezultând un deficit comercial de 3 miliarde de dolari, adică aproximativ 25% din PIB, potrivit datelor publice prezentate de Banca Mondială pentru anul 2019. În timp ce România, are un deficit comercial de 4% din PIB, pentru acelaşi an, cu o valoare a PIB-ului nominal de aproximativ 23 de ori mai mare decât a Republicii Moldova.