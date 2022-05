Misiune sinucigaşă. Cum a încercat armata ucraineană să creeze un pod aerian pentru a-i reaproviziona pe ultimii apărători de la Azovstal

Misiunile de reaprovizionare au încetat după ce ucrainenii au pierdut trei din cele 16 aparate implicate în operaţiune, după cum a dezvăluit şeful informaţiilor militare de la Kiev, Kirilo Budanov.



Cele şapte misiuni de reaprovizionare pe calea aerului a luptărilor din Azovstal s-au dovedit a fi extrem de riscante. Pentru ca armele, muniţiile şi armele să ajungă în zona combinatului, piloţii elicopterelor ucrainene au trebuit să treacă prin reţeaua extrem de densă de sisteme antiaeriene concentrate de armata rusă în jurul portului Mariupol.

În cadrul misiunilor, două elicoptere au fost distruse în apropiere de Azovstal. Un al treilea elicopter ucrainean, plecat într-o misiune de salvare-recuperare spre locul unde un elicopter se prăbuşise, a fost la rândul său doborât de antiaeriana rusă.

„Toate livrările au avut succes. În ceea de-a 5-a şi a 7-a misiune, două elicoptere au fost doborâte. Un al treilea elicopter, venit în misiune de salvare, a fost şi el doborât”, a precizat Budanov.

Pe reţelele sociale au apărut imagini cu un elicopter Mi-8 ucrainean prăbuşit în apropiere de Mariupol pe 31 martie. Conform presei chineze, 17 persoane au fost ucise în urma prăbuşirii aparatului.

🇷🇺🇺🇦⚡Chinese TV channel CGTN-Russian reporter Dmitry Maslak visited the crash site of the downed Mi-8 helicopter of the Armed Forces of Ukraine near Mariupol.



There were reportedly 17 people on board. Operational measures are being taken with the two survivors. pic.twitter.com/cpmpna91tN