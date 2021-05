Ministrul britanic al Sănătăţii anunţă că peste 50 de milioane de vaccinuri au fost administrate în Anglia

El a apreciat acest lucru ca fiind "unul dintre cele mai mari şi mai importante eforturi naţionale din istoria noastră”.

Conform datelor NHS Anglia, 31.546.846 au reprezentat prima doză, iar alte 18.699.556 cea de-a doua.

Totalul este de 50.242.402, existând o creştere de 563.468 în ziua precedentă.

Conform BBC, ultimele cifre din Scoţia arată că 3.096.341 de persoane au primit prima doză, iar 1.799.956 au primit a doua doză.

Un total de 2.069.689 de persoane din Ţara Galilor au primit o primă doză - iar 969.682 de persoane cea de-a doua doză.

În Irlanda de Nord cifrele sunt 1.011.836 şi respectiv 592.965.

Today over 50 million COVID-19 vaccines have been delivered in England.



One of the biggest & most important national efforts in our history.



Thank you to the whole team who have made this happen.