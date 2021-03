Mii de oameni au manifestat în Germania împotriva restricţiilor din pandemie VIDEO

La Dresda, sute de susţinători ai mişcării Querdenken formată din oameni care nu cred în Covid, activişti de dreapta şi oameni care se opun vaccinării, au manifestat pe străzi deşi protestele susnt interzise. :Am acţionat de la primele ore ale dimineţii pentru a face ca interdicţia să fie respectată”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Mulţi dintre participanţii la protest nu purtau măşti, deşi purtarea mămştii este obligatorie.

Manifestanţii au scandat mai multe sloganuri, între care şi: “Pandemia s-a încheiat”.

La Berlin, aproximativ 1.000 de protestatari s-au strâns în faţa Ministerului Sănătăţii. 50 de persoane au fost vizate de poliţişti pentru că au încălcat normele de siguranţă şi sănătate. Au fost prezenţi şi aproximativ 12 contramanifestanţi, unii dintre ei strigând: “O să vă vaccinăm pe toţi”.

La Stuttgart, sute de oameni s-au reunit având deviza: “Ajunge”. 70 până la 90 la sută dintre manifestanţi nu purtau măşti şi nu respectau distanţarea fizică.

Şi la Munchen a avut loc un protest cu mii de participanţi. Manifestaţia a fost oprită de poliţie pentru că participanţii nu respectau condiţiile impuse. La Dusseldorf, 2.000 de oameni au protestat faţă de resstricţii, iar la Hanovra au manifestat aproape 800 de oameni.