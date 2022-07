Masacrul din Doneţk. Imaginile din satelit demonstrează că prizonierii ucraineni din Olenivka au fost ucişi de ruşi

„Fotografii noi ale închisorii Olenivska din regiunea Doneţk ocupată de ruşi, unde cel puţin 50 de prizonieri de război ucraineni au fost ucişi într-un atac despre care Kievul spune – şi sugerează datele preliminare – a fost efectuat de forţele ruse”, a scris Christopher Miller.

Jurnalistul a publicat două fotografii - mai generale şi mai mari - din 27 iulie, iar alături de ele fotografii similare din 30 iulie. În centrul imaginii se vede o baracă în care au murit peste 50 de soldaţi ucraineni capturaţi. Interesant este că în fotografia din 30 iulie se vede clar că acoperişul de tablă al barăcii părea să fi fost rupt de o explozie din interior. O rachetă trasă de Forţele Armate ale Ucrainei cu racheta sol-aer HIMARS, după cum insistă propaganda rusă, ar fi provocat distrugeri complet diferite.

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. 📸 @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j