Condamnările Rusiei ale candidaturilor Ucrainei şi R.Moldova la UE arată „slăbiciunea” Moscovei, denunţă Kuleba

„Tot ceea ce-i rămâne Rusiei este să profereze aminenţări împotriva altor state după decenii de politici ratate, bazate pe agresiune, coerciţie şi lipsă de respect”, denunţă într-o postare pe Twitter ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba.

„Acest lucru nu face decât să slăbească Rusia”, consideră el.

We stand with the people and the government of friendly Moldova amid renewed threats coming from Moscow. All Russia has left is spitting out threats at other states after decades of failed policies based on aggression, coercion, and disrespect. This only shows Russia’s weakness.