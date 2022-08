Ce se ştie despre exploziile din Crimeea? Reacţia Rusiei, la fel ca în cea avută în cazul crucişătorului „Moskva”

Un loc simbolic şi strategic pentru Vladimir Putin, Crimeea a intrat până la 24 august sub alertă teroristă de cod galben. Noul nivel de alertă a fost instituit marţi, la câteva ore după producerea a 12 explozii misterioase pe aerodromul Sakî, situat la 90 de kilometri nord de oraşul-port Sevastopol, care găzduieşte Flota Rusă la Marea Neagră. O vigilenţă sporită este acordată raioanelor Krasnoperekopsk şi Djankoi, dar şi împrejurimilor oraşului Armiansk, în nordul peninsulei.

Alerta a fost instituită de autorităţile din Crimeea deşi Ministerul rus al Apărării a respins orice insinuare de sabotaj sau atac la Sakî şi a evocat, la fel ca în cazul scufundării crucişătorului „Moskva”, o detonare de muniţii. Mai mult, Ministerul rus al Apărării a susţinut că nu sunt victime şi nici echipamente afectate, dar informaţiile prezentate de autorităţile sanitare locale şi imagini filmate la faţa locului spun cu totul altceva.

Cel puţin o persoană a murit şi alte cinci, între care un copil, au fost rănite în urma exploziilor de la Sakî, care au provocat nori groşi de fum dens şi negru. Înainte de evenimentele de la Sakî, care au stârnit panică în rândul unor turişti ce se credea în siguranţă la 210 kilometri de linia de front, o explozie a avut loc la Novooleksiivka, orăşel situat în vecinătatea nordică a Peninsulei Crimeea, la peste 100 de kilometri de linia de front.

Ministerul ucrainean al Apărării nu a revendicat un atac într-un teritoriu prezentat drept o linie roşie de către Putin. „Ministerul ucrainean al Apărării nu a putut stabili ce a provocat incendiul (de la Sakî, n. red.). Cu toate acestea, acesta doreşte să reitereze importanţa normelor de siguranţă şi faptul că fumatul este interzis în locurile neautorizate”, se arată într-un comunicat.

„Probabil cineva a fumat în două locuri în acelaşi timp”, a reacţionat şi consilierul prezidenţial Oleksi Arestovici. Un coleg de-al său, şi anume Mîhailo Podoliak, a emis două ipoteze: fie incompetenţa ruşilor în a manipula muniţiile, fie un atac operat de partizani. „Încep să înţeleagă că ocupaţia se apropie de sfârşit”, a declarat el, respingând în acelaşi timp responsabilitatea Ucrainei.

În mesajul de la miezul nopţii, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ţinut o pledoarie pentru necesitatea eliberării Crimeei, dar nu a spus niciun cuvânt despre Sakî. „Acest război rusesc împotriva Ucrainei şi împotriva întregii Europe libere a început cu Crimeea şi trebuie să se încheie cu Crimeea, cu eliberarea ei. Pentru că (Peninsula, n. Red.) Crimeea este a Ucrainei şi nu o vom lăsa niciodată în urmă”, a spus şeful statului ucrainean.

Pista unui atac organizat de „luptători în umbră” este tratată pe larg de „The New York Times” (NYT). Potrivit cotidianului american, armata ucraineană mizează în teritoriile ocupate pe persoane loiale ei pentru a atinge ţinte situate cu mult în spatele liniilor inamicului. Aceste persoane loiale sunt numite „partizani” sau „luptători în umbră”. În aceeaşi ordine de idei, exploziile din Crimeea ar fi fost orchestrate de rezidenţi locali.

De altfel, partizanilor li se atribuie o serie de atacuri misterioase produse recent, cum a fost îmbolnăvirea subită a primarului numit de Kremlin în oraşul Herson, aflat sub ocupaţie rusă, uciderea prin împuşcare a directorului adjunct dintr-un alt oraş important din regiune la nici 24 de ore etc.

Însă, remarcă NYT, nici pista unui atac al armatei ucrainene nu poate fi exclusă. Ziarul american citează în acest sens un ofţer ucrainean care s-a exprimat sub protecţia anonimatului. „Aceasta este o bază aeriană de unde decolau cu regularitate avioane pentru atacuri împotriva forţelor noastre în teatrul de operaţiuni din sudul ţării”, a afirmat ofiţerul.



El nu a vrut să dea detalii despre tipul de armă folosit în atac, spunând doar că este vorba de „un dispozitiv fabricat exclusiv în Ucraina”.

Se ştie că Ucraina dezvoltă, din 2018, o rachetă balistică Hrim-2, cu o rază de acţiune de peste 300 de kilometri. Însă, în cazul în care ar fi fost folosită, această rachetă nu ar fi trebuit, cel puţin teoretic, să constituie o problemă pentru antiaeriana şi radarele ruseşti, mai ales că militarizarea Crimeei a constituit o prioritate pentru Moscova de la anexarea ei.

O altă versiune este oferită de „The Washington Post”, care citează un oficial guvernamental ucrainean, de asemenea sub protecţia anonimatului. Potrivit acestui oficial, exploziile de la Sakî sunt rezultatul unui atac de la sol executat de forţele speciale ucrainene. Oficialul a refuzat să ofere detalii despre atac, dar a vorbit despre trei explozii iniţiale, plus altele nouă soldate cu distrugerea a nouă avioane militare.

Mai multe înregistrări video arată o coloană de fum ridicându-se de pe teritoriul aerodromului chiar înainte de producerea a cel puţin trei explozii - două imediat una după alta şi o a treia câteva clipe mai târziu. Nu se poate observa ce anume a provocat exploziile.

Însă pagubele sunt evidente din imagini. Mai multe maşini pot fi văzute avariate în parcarea de alături, iar un avion de luptă Su-24 apare distrus pe pista bazei. Imagini din satelit surprinse înainte de explozii arată că pe aerodrom se aflau 12 Su-24, zece Su-30 SM, un avion de transport IL-76 şi alte aeronave.

