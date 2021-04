Boris Johnson condamnă violenţele din Belfast. Lider nord-irlandez: „Este vandalism şi tentativă de omor“

Violenţele vin după o săptămână de revolte care arată o creştere a tensiunilor în provincia britanică, undde consecinţele Brexit-ului creează un sentiment d trădare în rândul unioniştilor ataşaţi de coroană.

Mulţimea s-a adunat pe artera Lanark Way din Belfast, „unde un autobuz a fost incendiat”, a anunţat poliţia nord-irlandeză, conform Agerpres.

Boris Johnson a transmis pe Twitter că modul de rezolvare al diferenţelor de dialog nu se face prin violenţă sau infracţionalitate.

I am deeply concerned by the scenes of violence in Northern Ireland, especially attacks on PSNI who are protecting the public and businesses, attacks on a bus driver and the assault of a journalist. The way to resolve differences is through dialogue, not violence or criminality.