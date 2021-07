Momentul în care mai multe case din Japonia sunt distruse de o alunecare de teren provocată de ploile abundente VIDEO

Filmuleţe de pe reţelele de socializare arată cum noroiul se prăbuşea de pe un vârf de munte şi prin oraş, spre mare. Mai multe case au fost distruse sau îngropate.

Agenţia de ştiri Kyodo relatează că două persoane au murit.





Un martor a descris un "sunet oribil” înainte să fugă pe un teren mai înalt.

Prim-ministrul Yoshihide Suga a reunit un grup de lucru pentru a răspunde dezastrului şi situaţiei de urgenţă cauzate de precipitaţii abundente pe coasta Pacificului.

La Atami, o staţiune termală din regiunea Shizuoka, s-au înregistrat mai multe precipitaţii în primele trei zile ale lunii iulie decât se întâmplă obicei în toată luna. Vremea a fost similară în prefectura vecină Kanagawa.

Un martor a declarat pentru postul NHK: "Am auzit un sunet oribil şi am văzut o alunecare de noroi curgând în jos, în timp ce echipele de salvare cereau oamenilor să evacueze. Aşa că am fugit pe un teren mai înalt".

În operaţiune de căutare şi salvare sunt implicaţi poliţişti, pompieri şi militari.