Guvernul indian, acuzat că întârzie distribuirea ajutoarelor internaţionale. În acest timp, zeci de mii de oameni mor

Ajutorele sosite din multe ţări ajung cu greu în spitalele din India. Timp de mai multe zile, aparatele medicale, tuburile cu oxigen sau medicamentele stau în hangarele aeroporturilor, iar în acest timp oamenii mor, relatează CNN, citat de Digi 24.

Oficialii Departamentului de Stat american au fost întrebaţi de jurnalişti dacă au verificat ce s-a întâmplat cu ajutoarele trimise de SUA în India, fiind vorba despre „banii contribuabililor”. Întrebările vin pe fondul lipsei acute de materiale şi medicamente de care se plâng medicii din India.

Oficial, Guvernul indian neagă orice întârziere a distribuirii ajutoarelor internaţionale, susţinând că aproape 4 milioane de echipamente primite ca donaţii medicale au fost deja distribuite către 38 de spitale din ţară.



În statele indiene criza materialelor sanitare este profundă. „Am trimis delegaţii la guvern să cerem clarificări despre rezervele de oxigen, medicamente şi vaccinuri dar nu am primit nimic clar de la guvernul unional”, a declarat Raghu Sharma, ministrul sănătăţii din statul Rajahstan, marţi. „Despre importuri sau ajutoarele externe, nu am primit nicio informaţie”, a spus el.



Conform sursei citate, motivele întârzierii alocării ajutoarelor către bolnavii de Covid sunt: birocraţia excesivă, erorile umane şi proceduri prea îndelungate. Dar aceste motive nu contează pentru cei care se luptă cu dezastrul umanitar din India.



India a raportat miercuri 382.315 cazuri noi de Covid şi 3.780 de morţi, ţara având peste 20,6 milioane de cazuri de la începutul pandemiei.



Presa indiană a demonstrat faptul că guvernul nu a avut proceduri pentru o asemenea situaţie şi a fost nevoit să încropească rapid protocoale pentru coordonare şi alocare. Întocmirea procedurilor a durat şapte zile, din 26 aprilie până în data de 2 mai. În această perioadă au murit peste 23.000 de indieni.



Odată ajunse în India, transporturile sunt primite de Societatea de Cruce Roşie indiană, care lucrează cu guvernul. Crucea Roşie colaborează cu cei de la vamă pentru aprobarea ajutoarelor, a explicat ministrul sănătăţii. După ce sunt aprobate, proviziile sunt înmânate către ministerul sănătăţii şi către o companie de stat numită HLL Lifecare, care se ocupă de transportul ajutoarelor către destinaţie.



Ministrul Sănătăţii din India arată că apar şi multe probleme: „lucrurile vin din străinătate în cantităţi diferire, specificaţii diferite şi la intervale diferite”. „În multe cazuri, numărul şi tipul obiectelor nu corespund cu lista de inventar pusă la dispoziţie de către donator”, a explicat oficialul guvernamental, susţinând că ajutoarele rămân în hangare până se clarifică situaţia lor.



Situaţia este la fel de gravă în New Delhi, unde chiar Curtea Supremă a Indiei a ordonat guvernului central să pună capăt crizei de oxigen până luni. „Credeţi că o să închidem ochii în timp ce oamenii mor în Dehli?. Destul e destul”, a spus Curtea Supremă, într-o adresare către guvern.

