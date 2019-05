VIDEO Mowgli de România a făcut show la Românii au talent: „E unul dintre acele cazuri rare pe care aştepţi mulţi ani să le vezi“

Aris Negoiţă a reuşit din nou să uimească publicul şi juriul „Românii au talent“ cu mişcările sale de dans fabuloase. Ajutat de aspectul fizic, puştiul a pus în scenă un fragment din povestea „Cartea Junglei“ pentru care a fost copleşit cu laude.

Pe lângă talent, Aris este un copil care cucereşte şi prin atitudinea şi isteţimea sa, vorbind ca un om mare. „Eu sunt un copil muncitor, un copil drăgălaş, iubăreţ, sunt bun cu oamenii, dăruiesc şi sunt cam cel mai bun la vârsta mea pe dans“, s-a descris puştiul.

Despre momentul în care prezentatorii show-ului au apăsat Golden Buzz-ul pentru el, Aris a mărturisit că s-a simţit ca şi cum ar fi ajuns în cel mai frumos loc din toată lumea.

„Copilul ăsta ne-a lăsat pe toţi fără respiraţie. Are seriozitatea şi abordarea unui om matur, combinată cu energia uriaşă pe care o ai la 8 ani“, a precizat Andra despre momentul lui Aris din etapa audiţiilor. „E unul dintre acele cazuri rare pe care aştepţi mulţi ani să le vezi şi noi suntem norocoşii ăia care au fost martori la aşa ceva“, a spus şi Mihai Petre.

Pe lângă dans, Aris face şi cursuri de canto, ia lecţii de pian şi este campion naţional la Informatică. Aris a ţinut să le mulţumească şi părinţilor săi pentru susţinere, tatăl său fiind paznic, iar mama casnică. „Le mulţumesc foarte mult pentru că investesc foarte mulţi bani şi în curând o să le dau şi eu un dar foarte mare, o să câştig «Românii au talent»“, a spus puştiul încrezător.

În ceea ce priveşte show-ul din gala live „Românii au talent“, Aris a recunoscut că a fost greu de pregătit, mai ales că este foarte ambiţios şi perfecţionist: „Înainte de semifinale am avut o săptămână foarte grea. Când nu-mi iese o coregrafie, plâng, mă supăr, pentru că eu ştiu ce pot, ştiu cât de bun sunt, ştiu cât am muncit şi sunt dezamăgit. Întotdeauna există mai bine sau mai mult. Trec prin nişte emoţii de care până acum doar am auzit“.

„A fost o surpriză extraordinară, eu ştiam că eşti unul dintre cei mai naturali dansatori pe care eu i-am văzut. Simţi ritmul în mod natural, muzica te mişcă şi niciodată nu am impresia că execuţi o coregrafie, ci că ritmul şi muzica te mişcă. În seara asta mi-ai mai demonstrat un lucru: că poţi fi un adevărat artist, că poţi fi extrem de expresiv şi că poţi transmite nişte idei. Pentru că nu ajunge să ai nişte abilităţi dacă nu faci ceva pentru a impresiona publicul şi pentru a transmite nişte idei foarte clare şi distincte. Tu ai spus o poveste frumoasă şi potrivită vârstei tale“, i-a transmis Mihai Petre micuţului după momentul din semifinala „Românii au talent“.

„Ce moment bun ai avut! Excepţional, ai fost extraordinar, m-ai lăsat cu gura căscată, îmi place foarte mult de tine, îmi place foarte mult felul în care te bucuri de scenă. Eşti deja o vedetă, dar o să fii şi o mai mare vedetă. Cred că nici nu-ţi poţi închipui în acest moment cât de mare o să ajungi“, i-a spus şi Andi Moisescu.

