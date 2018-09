VIDEO „House of cards“, fără Kevin Spacey. Noul trailer o prezintă pe Claire la mormântul lui Frank Underwood

Claire Underwood, interpretată de Robin Wright, a rămas văduvă în ultimu sezon „House of cards“

Trailerul publicat de compania producătoare o arată pe actriţa Robin Wright, care interpretează rolul soţiei lui Underwood, Claire, stând lângă mormântul acestuia şi pronunţând fără emoţie câteva cuvinte: „Totuşi, îţi voi spune asta, Francis. Când mă vor îngropa, nu o vor face în curtea din spate. Şi când îmi vor aduce un ultim omagiu, vor sta la coadă“.

Clipul de promovare nu oferă detalii privind circumstanţele decesului, dar Netflix a anunţat anterior că ultimul sezon al serialului se va concentra pe personajul lui Wright, care, la sfârşitul sezonului al cincilea, a devenit preşedinte al SUA. Pentru acest rol, Wright a primit un premiu Globul de Aur şi cinci nominalizări la Primetime Emmy Awards.

Sezonul al şaselea va avea premiera pe Netflix pe 2 noiembrie şi va avea opt episoade.

În toamna anului trecut, compania Netflix suspendase producţia celui de-al şaselea şi ultim sezon al serialului „House of Cards“, după ce Kevin Spacey a fost acuzat de hărţuire sexuală de Anthony Rapp - un actor care a jucat în producţii precum "Star Trek - Discovery" şi "Rent". Acesta l-a acuzat pe Spacey că i-a făcut avansuri sexuale în urmă cu trei decenii, pe vremea când avea doar 14 ani. Ulterior, compania Netflix a anunţat că filmările pentru serialul TV "House of Cards" vor fi reluate la începutul acestui an fără Kevin Spacey.

Scandalul sexual în care a fost implicat Kevin Spacey (59 de ani) a lăsat o amprentă puternică asupra carierei lui, care pare să fi ajuns aproape de sfârşit. „Billionaire Boys Club“ – primul film în care actorul american a apărut după scandalul sexual– a fost un eşec de proporţii în ceea ce priveşte încasările, marcând cel mai slab debut din cariera starului căzut în dizgraţie.

„Billionaire Boys Club“, care a avut un buget de producţie de 15 milioane de dolari, a avut încasări de doar 126 de dolari în ziua debutului şi un total de 425 de dolari după primul weekend. În comparaţie, „Baby Driver“, lansat în 2017 cu Spacey în rol principal, a avut încasări de peste 20 de milioane de dolari doar în weekendul de debut.