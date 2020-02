Radu Paraschivescu critică serialul „Vulpiţa“ şi îi transmite un mesaj dur prezentatoarei Acces Direct

„Am căutat multă vreme să îmi dau seama de ce m-aţi ales pe mine să dezvolt subiectul ăsta. Trebuie să spun că m-am documentat un pic azi noapte şi azi dimineaţă, pentru că nu m-am uitat“, a spus Paraschivescu, care e de părere că România a fost „OTV-izată“, scrie digifm.ro.

Scriitorul i-a transmis un mesaj dur Mirelei Vaida pentru atitudinea pe care o are în contextul isteriei create de telenovelă: „Mai e povestea realizatoarei, care vine şi zice «nu îmi aruncaţi praf în ochi cu povestea educativă, televiziunea comercială nu are nici o legătură cu educaţia, noi facem acest lucru strict pentru rating». Da? Perfect! Atunci aş întreba-o pe această moderatoare, în numele rating-ului, dacă am face un serial cu copilul dumneavoastră, supus unor perversiuni, mânjit cu excremente, de o trupă de marinari beţi, zi de zi, contra a 4-5 milioane de privitori, aţi fi de acord? Aşa se pune întrebarea. Nu rezolvăm ceva desfiinţând o emisiune. O putem bombarda cu amenzi“.





Paraschivescu a comparat serialul „Vulpiţa“ cu genul de cazuri abordate de Dan Diaconescu în emisiunea sa de la OTV şi i-a transmis o „reverenţă“ prezentatorului TV pentru că a avut dreptate când a spus că în următorii ani România va fi „OTV-izată“, ceea ce se întâmplă în prezent în televiziuni, aducând în discuţie cazuri ca Elodia, Ioana Tufaru, Cumpănaşu şi nepoata sa.

„Transmit, pe această cale, o reverenţă lui Dan Diaconescu. Acum 15 ani a spus: «În câţiva ani voi OTV-iza România». Poftim dovezi. Noi acum facem caz de situaţia asta cu Vulpiţa şi soţul ei. Dar am avut cazul Elodia, cazul Ioana Tufaru, cazul Sexy Brăileanca, cazul Cumpănaşu şi nepoata ucisă. Nu văd o mare diferenţă între povestea de acum şi poveştile pe care le-am amintit eu“, a declarat Radu Paraschivescu.

Radu Paraschivescu consideră că unul din motivele pentru care oamenii urmăresc la televizor astfel de cazuri este acela că „nenorocirile altora îi validează pe ei“: „De unde vine curiozitatea asta? Din mai multe zone. Una este apetenţa pentru promiscuitate a unui mare segment de public. Pe de altă parte, se uită mulţi oameni pentru că nenorocirile altora îi validează pe ei. Faptul că unora le e rău la televizor, desigur contra cost, înseamnă automat că lor le e bine“.





Mirela Vaida: „Fără ipocrizie!“ De celalată parte, reprezentanţii Antenei 1 au fost cinici şi au folosit ca principal argument faptul că sunt post comercial, prin urmare urmăresc audienţa, iar posturile concurente fac la fel. Şi Mirela Vaida, prezentatoarea „Acces Direct“ a comentat cazul şi a explicat că emisiunea este lider de audienţă de mai bine de o lună, iar atât timp cât milioane de oameni vor continua să urmărească „telenovela Vulpiţa“, ea va merge mai departe. În plus, spune Mirela Vaida, care îndeamnă oamenii să „renunţe la ipocrizie“, emisiunea nu-şi propune să ofere exemple şi să educe copiii, ci are un singur scop asumat: audienţa.