O nouă eliminare în tabăra Tigrilor, la Survivor România

Cele două tabere, Vulturii şi Tigri, au mers din nou pe traseu în jocul de comunicare, unde câştigătorii au putut să vorbească cu cei dragi de acasă. Vulturii au reuşit să câştige din nou jocul de comunicare, după ce în ediţia trecută au câştigat şi imunitatea. Astfel, echipa Vulturilor a reuşit tripleta, câştigând de trei ori la rând jocul de comunicare.

Tigrii au intrat la consiliul de eliminare după ce au pierdut ediţia trecută. În această seară s-au aflat în pericol de eliminare TJ Miles, Mari Fica şi Oana. Ionuţ Popa a nominalizat-o pe Mari Fica, Alex Nedelcu pe Oana, iar TJ Miles a fost alegerea comună a grupului.

Telespectatorii au votat, iar Mari Fica a fost cea care a obţinut cele mai puţine voturi. Pentru Mari Fica competiţia Survivor România s-a oprit aici.





„Ştiam că o să vină la un moment dat şi momentul acesta. Sunt extrem de recunoscătoare pentru ce s-a întâmplat aici. Sunt mult mai puternică decât am venit, mă bucur că am evoluat. Nu pot să uit ziua în care am venit. Am învăţat lecţii de la fiecare în parte, frumoase. Plec mai puternică. Am vrut să vin la Survivor ca să îmi demostrez ca eu şi în viaţa de zi cu zi am fost un Survivor.”, a declarat Mari, printre lacrimi, după ce a aflat vestea eliminării.

