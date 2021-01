CNA nu a sancţionat Revelionul TVR. Dorina Rusu: E ca şi cum te-ar invita cineva acasă la el şi te-ar primi cu o muşama murdară, cu fasole râncedă şi cârnaţi stricaţi

CNA a primit 15 sesizări în legătură cu programul de Revelion al Televiziunii publice.

După două ore de dezbateri, Dorina Rusu, membru CNA, a propus o sancţiune „simbolică” de 50.000 de euro. În final, a fost propusă o amendă de 10.000 de lei.

Propunere de sancţionare a fost votată de Dorina Rusu, Cristina Pocora, Oana Dincă şi Orsolya Borsos, iar împotrivă au fost Monica Gubernat, preşedintele CNA, Răsvan Popescu, Radu Herjeu, Nicolae Bălaşa şi Ramona Sorescu.

De ce nu a votat Radu Herjeu sancţionarea TVR

„Din punct de vedere personal, nu cred că nivelul şi conţinutul acestuia sunt conforme cu rolul şi misiunea unui post public de televiziune, aşa cum am văzut eu că se-ntâmplă la Rai sau BBC. Eu cred că TVR a făcut un compromis, coborând ştacheta, pentru a avea o audienţă mai mare decât media anuală. Ceea ce eu nu consider normal nici la posturile private, cu atât mai puţin la unul public. Din punctul de vedere al membrului CNA, nu consider că s-a încălcat legislaţia audiovizualului. Fiind divertisment (cu sau fără ghilimele), nu puteai cere, aşa cum se-ntâmplă cu emisiunile de dezbateri, să fi avut un medic specialist în platou care să dea replica la «glumele» despre pandemie care iau peste picior sau neagă linia oficială. Şi, dată fiind ora, nu poţi aplica articolele privind protecţia minorilor pentru acele momente mai uşor sau mai accentuat triviale. În privinţa «zădărnicirii eforturilor de combatere a pandemiei»... nu intră în jurisdicţia mea. Prin urmare, nu am votat sancţiunea propusă. PS. Spre onoarea colegilor mei, absolut nimeni din Consiliu n-a adoptat subiectul din punctul de vedere al mimicii”, a scris Herjeu.

Dorina Rusu: „Nu mi s-a părut că acolo e umor”

„Am avut senzaţia că e ca şi cum te-ar invita cineva la Revelion, acasă la el, şi te-ar primi cu o faţă de masă pe care e o muşama murdară cu fasole râncedă şi cârnaţi stricaţi şi te obligă să bei bere expirată (...). Umorul e sănătos, e foarte bine să râzi de oameni politici, să râzi şi de Covid şi de pandemie, doar că mie nu mi s-a părut că acolo este umor, ci doar un pretext ca să-ţi baţi joc de cei care respectă regulile, care au luat măsurile”, a spus Dorina Rusu.

Cristina Pocora a afirmat: „Nu am nici o problemă cu satirizarea unor personaje de pe scena politică, nu neg însă că mi-ar fi plăcut să fie un echilibru şi aici”.

Preşedintele CNA, Monica Gubernat, a punctat: „Nu uitaţi că programele de divertisment se supun cu totul altor reguli faţă de programele de informare şi de dezbatere. Ştiţi foarte bine că, în programele de divertisment primează protecţia minorului, iar în programele de informare şi dezbatere primează informarea corectă, rolul moderatorului”.