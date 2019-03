Demisie la TVR: jurnalista considerată „prea agresivă“ pleacă de la postul public

Vestea vine după ce la începutul lunii martie directorul Ştirilor TVR, Mădălina Rădulescu, a explicat în faţa Consiliului de Administraţie al postului public retragerea reporterului Andreea Dumitrescu de pe domeniile pe care le acoperea de doi ani (Parlament, PSD, Curtea Constituţională) şi repartizarea unui alt domeniu, şi anume primăriile , iar în faţa opţiunii oferite de conducerea departamentului, ea ar fi răspuns că demisionează.

Astfel, jurnalista s-a ţinut de cuvânt şi, printr-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, şi-a anunţat decizia: „Azi se încheie doi ani şi un pic la TVR. Au fost frumoşi, nervoşi, pasionanţi, cu oameni minunaţi de la care am avut multe de învăţat, cu experienţe unice pe care nu ştiu dacă voi avea ocazia să le mai trăiesc. A fost un loc în care mi-am făcut meseria cu mult drag şi neîngrădit, iar când acest lucru nu a mai fost posibil pentru mine am ales să plec şi să încerc să fac asta mai departe în alt loc. Las însă în urmă o echipă care face toate eforturile în continuare pentru a aduce pe ecran ştiri echilibrate şi documentate într-o mare de zgomot. În ciuda celor întâmplate în cazul meu, am toată încrederea că ei vor reuşi să menţină standardele unor jurnale ca la carte. Vă mulţumesc tuturor pentru tot, a fost o onoare. Rămas bun, TVR“.

Potrivit unor surse citate de Paginademedia.ro , şefa Ştirilor TVR, Mădălina Rădulescu, i-ar fi reproşat jurnalistei Andreea Dumitrescu faptul că este „prea agresivă“ şi i-a propus să facă un compromis şi să se ocupe de subiectele ce ţin de primării. Jurnalista i-ar fi comunicat că în acest caz se gândeşte să demisioneze. O informare internă către angajaţii TVR, citată de Paginademedia.ro expune motivele deciziei astfel: „Directorul Ştirilor TVR, Mădălina Rădulescu, a explicat că este o măsură organizatorică, bazată pe decizia de a varia ariile tematice acoperite de jurnalişti astfel încât aceştia să-şi extindă domeniul de expertiză. Totodată, această măsură a fost luată în contextul în care Direcţia Ştiri produce zilnic peste 9 ore de program, cu o redacţie subdimensionată la nivelul reporterilor de teren care trebuie să acopere un număr mare de evenimente variate. Decizia este deja aplicată întregii structuri, nu doar jurnaliştilor, ci şi producătorilor, editorilor.” Andreea Dumitrescu lucra de doi ani la postul public şi în seara ce a precedat discuţia cu şefa ştirilor a avut mai multe subiecte pe post, printre care şi o intervenţie de la Biroul Politic al PSD, unde i-a pus întrebări premierului Viorica Dăncilă. Situaţia din TVR vine la scurt timp după ce ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a lansat ameninţări voalate la adresa postului public , pe care l-a acuzat în direct de dezinformare, după ce nu i-a convenit modul în care a fost scrisă o ştire, deşi aceasta conţinea toate punctele de vedere ale actorilor politici implicaţi.

