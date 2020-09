Cosmin Seleşi, reclamaţie pentru România TV, după ce postul l-a dat „pe surse“ cu COVID-19. Răspunsul CNA

CNA a amendat ulterior România TV cu 10.000 de lei pentru emisiunea în care s-au dat informaţiile legate de Cosmin Seleşi. Pentru cuantumul amenzii s-a ţinut cont şi de o altă emisiune în care a fost dat un filmuleţ cu o femeie fără să se verifice dacă într-adevăr era chiar ea în clip (s-a dovedit că nu era ea), scrie Pagina de Media.

Ştirea cu prezentatorul Antenei 1 a rulat de două ori pe post, pe 18 iunie, iar după trei zile (pe 21 iunie) a fost rectificată. Abia atunci s-a spus că Seleşi nu a fost niciodată infectat.

„Potrivit unor surse, alte două vedete au fost infectate cu COVID-19. Vorbim despre Adriana Trandafir şi, de asemenea, potrivit unor surse de la Matei Balş, şi Cosmin Seleşi ar fi fost testat pozitiv la noul virsus“, a spus reporterul.

În acelaşi jurnal a rulat următoarea burtieră - SURSE: Cosmin Seleşi şi Adriana Trandafir, infectaţi cu Coronavirus

Cosmin Seleşi, afectat de ştirea falsă

În reclamaţia la CNA, Seleşi a spus: „A fost transmis publicului prin intermediul emisiunii România TV News faptul că subsemnatul Cosmin Seleşi a fost depistat cu virusul COVID-19. În urma difuzării acestei ştiri, mai multe ziare de publicaţie natională şi locală au preluat şi publicat această informaţie aducându-i acestuia atingere gravă imaginii şi reputaţiei, cu repercursiuni substanţiale asupra vieţii private şi profesionale“, notează documentul.

Acesta a mai adăugat: „Cauza nu a oferit subsemnatului protecţia adecvată şi efectivă a dreptului la propria imagine şi, prin urmare, la respectarea vieţii private“, a subliniat în petiţie.

Emisiunile amendate au stârnit critici dure din partea membrilor CNA, care au votat în unanimitate sancţiunea. Cristina Pocora a fost categorică în legătură cu ştirea despre Seleşi: „Mi se pare o mizerie”, a spus ea.

Radu Herjeu a comentat, de asemenea: „Trebuia făcut un gest minim, să fie sunat sau să se amâne ştirea până se confirma. Nu înţeleg această apetenţă pentru a da o ştire neverificată. Au fost oameni care poate n-au mai vorbit cu el pentru că aţi dat voi ştirea aia. Genul acesta de incoştienţă de a arunca informaţii neverificate care pot afecta vieţile unor oameni nu-l pot înţelege.“

Cum s-a apărat postul?

La şedinţa CNA a fost prezentă şi Roxana Niculescu, reprezentanta postului România TV. Aceasta a spus, printre altele: „Am mai discutat despre subiectul primului focar de COVID-19 la o televiziune. Reclamaţia vine la două luni de când am dat ştirea. Informaţiile nu l-au vizat doar pe Seleşi, ci au vizat toată echipa din emisiunea Antenei. Informaţii despre această listă de vedete, realizatori, producători veneau de la Matei Balş. Trei zile mai târziu, când testul a ieşit negativ, am dat informaţia corectă.

Noi nu am dat trei zile ştirea. Am dat când au fost toţi duşi la Matei Balş, iar când au venit rezultatele testelor am dat ştirea. Mi se pare exagerat că reclamaţia sa a venit după două luni“, a punctat ea.

În replică, Monica Gubernat (şefa CNA) a spus: „La noi termenul de prescripţie este de şase luni.“