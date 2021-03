Cine este Ruslana, concurenta care a primit Golden Buzz de la Alexandra Dinu, la „Românii au talent”: „E ca un drog, e precum sexul” VIDEO

Ruslana a început cu gimnastica ritmică la vârsta de 3 ani, iar apoi de la 6-7 ani a descoperit contorsionismul. A venit la Românii au talent şi a primit Golden Buzz de la Alexandra Dinu.

„Ne-a lăsat fără glas”, a spus Andi Moisescu. „La un moment dat nu mai înţelegeam nimic, unde e capul, unde sunt picioarele, a fost o nebunie curată şi culmea, cele mai dificile poziţii, cele mai inimaginabile în care tu ca spectator simţi durere doar privind, chipul ei apărea aşa cu un zâmbet cât toată faţa şi nu era un zâmbet forţat, crispat ci era relaxată şi naturală. Chiar cred că Ruslana e un fenomen al naturii. Nu cred că am văzut ceva la fel de bun niciodată”, a mai mărturisit Alexandra Dinu.

„Mă numesc Ruslana Krutas, am 20 de ani şi vin din Kiev, Ucraina. Călătoresc foarte mult. Am ajuns în 25 de ţări cu spectacolul meu. Acum, sunt pentru prima oară în România şi îmi place ţara asta. Am venit în România pentru a-mi arăta talentul şi sper ca românii să mă aprecieze. Sunt emoţionată de fiecare dată înainte să intru pe scenă, trăiesc foarte multe sentimente”, a mărturisit concurenta.

Aceasta a avut primul spectacol la 5 ani şi de atunci a călătorit cu show-urile ei prin toată lumea, a ajuns în peste 25 de ţări şi spune că nu se opreşte aici. Visul ei este să devină cât mai cunoscută în acest domeniu şi să impresioneze cu talentul ei lumea întreagă.

Studiază la Academia de Circ de la Kiev şi spune că, deşi părinţii ei nu vin din domeniul artelor, o susţin în tot ce face. Mama este mâna ei dreaptă şi o însoţeste la fiecare apariţie. Tânăra are şi un iubit care o încurajează mult pe plan profesional.