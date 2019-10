Noi detalii despre concertul pe care Celine Dion îl va susţine la Bucureşti: când vor fi puse în vânzare biletele

Celine Dion va susţine pe 29 iulie 2020 primul concert în România, la Bucureşti, pe Arena Naţională, ca parte a turneului „Courage World Tour“.

Biletele pentru concert vor fi puse în vânzare pe 17 octombrie, la ora 10.00, online, pe celine.emagic.ro iabilet.ro şi eventim.ro , şi au preţuri cuprinse între 225 şi 850 de lei.

Toate biletele au locuri prevăzute, inclusiv zona de gazon va avea sectoare de scaune.

Concertul Celine Dion de la Bucureşti va fi inclus în turneul mondial „Courage“, prin care artista îşi va promova albumul omonim care va fi lansat pe 15 noiembrie. Primele trei single-uri de pe acest material de studio sunt „Imperfections“, „Lying Down“ şi „Courage“. Din setlist-ul concertului nu vor lipsi piese celebre ale cântăreţei, precum „My Heart Will Go On“ şi „Because You Loved Me“.

„Courage“ este al 27-lea album de studio al lui Celine Dion într-o carieră lansată la începutul anilor 1980.

Celine Dion a lansat albume în franceză şi engleză. De cinci ori premiată cu Grammy, cel mai recent turneu mondial al lui Celine Dion - „Taking Chances“ - a avut loc în 2007 şi a fost unul dintre cele mai profitabile ale anului. În 2018, ea a susţinut câteva concerte în Asia şi Australia pentru a-şi promova albumul „Greatest Hits“.