Loredana şi maneliştii Salam, Jador, Costi şi Vijelie, virali în reţelele sociale şi pe Youtube: „Muzica, limbaj universal”

Loredana Groza este acum în vacanţă, în Miami, însă pe YouTube face furori piesa Fericire, al cărei videoclip a fost lansat pe 22 aprilie. Colaborarea ei cu 10 dintre cei mai apreciaţi manelişti din România a fost bine primită de fani.

La numai 24 de ore de la lansare, videoclipul melodiei intrepretate de celebra Loredana Groza şi mai mulţi manelişti (Jador, Florin Salam, Culita Sterp, Costi Baboiash, Nicu Paler, Ştefan de la Bărbuleşti, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova şi Vali Vijelie) a strâns peste un milion de vizualizări pe Youtube, clasându-se pe locul 2 în Youtube Trending România.

De altfel, artista a scris pe Facebook că piesa ”Fericire” a ajuns pe locul 8 mondial, o premieră pentru industria muzicală din România.

Conform informaţiilor postate odată cu videoclipul, melodia a fost concepută de Costi, versurile au fost scrise de Alina Manolache, iar videoclipul filmat de Alex Ceuşu.

„Pentru tine, pentru, pentru tine mi-aş da inima oricând / Pentru tine, pentru, pentru tine aş da zece vieţi la rând / Dimi, dimi, dimineţile cu tine sunt faine chiar şi reci', cântă Loredana Groza în debutul piesei Fericire.

La câteva ore de la lansarea piesei, Loredana a postat pe Facebook următorul mesaj.

"Muzica este un limbaj universal, trece dincolo de limba, culoarea pielii, conturi in banca... de fiecare data am cantat cu placere orice gen muzical. Am fost primul artist din Romania care a facut crossover cu hip hop, muzica lăutărească, folclor, gypsy music, electro, trap...reuşind sa scot din underground, in atenţia marelui public, artişti si stiluri muzicale diferite."