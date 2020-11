J Balvin, record Guinness pentru cele mai multe nominalizări la premiile Latin Grammy într-un an

Pentru cea de-a 21-a ediţie a Latin Grammy, artistul a primit 13 selecţii, inclusiv la categoriile „Record of the Year”, „Album of the Year” şi „Best Reggaeton Performance”.

„Ce vorbeşte pentru tine este munca ta. Toată disciplina de-a lungul anilor reprezintă cauza şi efectul”, a declarat el pentru Billboard înainte de gală. „Asta este cu adevărat frumos pentru că sunt un visător din Medellin, Columbia, care a vrut să spună ceva şi a reuşit asta”. Anterior recordul era deţinut de duo-ul portorican Calle 13, cu 10 nominalizări primite în 2011. „Ar fi frumos să fiu marele câştigător al serii, dar am demonstrat deja şi asta este cel mai important”, a mai spus Balvin, care a dedicat reuşita sa tinerilor, visătorilor, genului reggaeton şi ramificaţiilor muzicii urbane.

🌎🇨🇴🏆El artista colombiano @JBALVIN estableció un título de #GWR por la mayor cantidad de nominaciones a los #LatinGRAMMY en un año. Un récord que anteriormente le pertenecía al dúo puertorriqueño Calle 13 con un total de 10, para la 12ª ceremonia anual en 2011. 🌎🇨🇴🏆 #JBalvin pic.twitter.com/0bBSh1Ae03 — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) November 19, 2020 Acesta este al doilea record Guinness stabilit de J Balvin. În 2017, el a doborât recordul pentru cea mai longevivă prezenţă a unui artist solo pe primul loc în topul Billboard Hot Latin Songs cu piesa „Ginza”.

Gala premiilor Latin Grammy a avut loc joi seară, în format virtual. Alejandro Sanz s-a impus la categoria „Record of the Year”, cu piesa „Contigo”. Albumul anului a fost desemnat „Un Canto Por México, Vol. 1” al Nataliei Lafourcade, iar „René" - Residente a fost ales cântecul anului. Titlul de cel mai bun nou artist a revenit lui Mike Bahía, iar Ricky Martin s-a impus la categoria „Best Pop Vocal Album” cu „Pausa”, în timp ce albumul rock al anului a fost ales „Dónde Jugarán Lxs Niñxs?” – Molotov. J Balvin a obţinut un singur trofeu, la categoria „Best Urban Music”, pentru „Colores”.