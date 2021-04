Guns N’ Roses a reprogramat concertele din turneul european stabilit pentru anul acesta

Grupul a mutat în 2022 concertele pe care, iniţial, ar fi trebuit să le susţină în 2020, dar pe care, din cauza pandemiei, le-a reprogramat pentru 2021. Tot din cauza crizei sanitare a fost luată şi decizia anunţată marţi, scrie news.ro

În prezent, turneul european este programat să aibă loc în perioada iunie - iulie 2022, a anunţat trupa.

„Din păcate, trebuie să facem apel la răbdarea voastră încă o dată. Turneul european de vara aceasta va fi reprogramat pentru 2022, dar cu show-uri bonus şi un invitat special, Gary Clark Jr.”.

Biletele vândute deja rămân valabile. Turneul va începe la Lisabona, pe 4 iunie, şi se va încheia la Milano, pe 10 iulie.

