Garbage la Bucureşti: Program şi reguli de acces

Accesul în incinta Arenelor Romane se face începând cu ora 19.00, iar concertele încep la ora 20.00. Concertul are loc în aer liber.

Pentru biletele „cu loc“ accesul se face doar prin parc, prin lateralele arenei.

Pentru biletele de pe Teren, accesul se face pe la porţile de jos din parc ale Arenelor Romane.

Biletele oferă participanţilor acces doar în categoriile în care şi-au cumpărat bilet.

Este interzis accesul cu: sticle, conserve, mâncare sau băuturi de orice fel; artificii, arme, obiecte periculoase; obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser); umbrele, foto/video profesionale sau semiprofesionale (cu obiectiv detaşabil); aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semiprofesionale; animale de companie.

Persoanele cu probleme de ordin medical trebuie să aibă asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

La intrare, toţi participanţii vor fi percheziţionaţi de către agenţii de securitate.

2. PROGRAM

Open Doors: 19:00

Camioane in Multime: 20:00 - 20:30

Garbage: 21:00 - 23:00

3. Categorii de bilete şi brăţări

- Accesul in spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului.

- Parasirea perimetrului Arenelor Romane, dupa validarea biletului de acces, va fi strict interzisa. Persoanele care doresc sa paraseasca zona de eveniment o pot face, dar la iesire bratara le va fi rupta si daca doresc sa intre din nou, vor trebui sa-si cumpere alte bilete.

- Posesorii de bilete la categoriile A si B vor primi la acces bratari speciale ce le permit accesul in zona in care au bilete. Bratarile trebuie pastrate la mana, exact asa cum au fost puse, pe toata durata concertului. Bratarile nu sunt transmisibile si nu trebuie deteriorate pe intreaga perioada a evenimentului. Posesorii de bilete la categoria C nu vor primi bratara la acces.

- Categoria A - are locuri pe scaune, in tribuna, in sectoarele K si E ; categoria este limitata la 700 de bilete (capacitatea totala este de 900 de bilete, insa limitarea este pentru confortul publicului); locurile la categoria A se ocupa in ordinea sosirii si nu sunt numerotate; posesorii de biletele la categoria A au acces si la categoriile B si C.

- Categoria B - in picioare, in fata scenei; categoria este limitata la 700 de bilete pentru confortul publicului; posesorii de biletele la categoria B au acces si la categoria C unde pot gasi si locuri pe scaune; locurile pe scaunele de la categoria C se ocupa in ordinea sosirii la locatie, acestea neavand numere alocate.

- Categoria C - in picioare in spatele categoriei B sau cu locuri pe scaune in sectoarele F, G, I si J; locurile pe scaune se ocupa in ordinea sosirii la locatie, acestea neavand numere alocate; posesorii de biletele la categoria C nu au voie sa intre la categoriile A si B

BILETE:

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

- Presale: 110 lei Cat C, 150 lei Cat B, 205 lei Cat A + taxe 5 lei

- La acces: 130 lei Cat C, 170 lei Cat B, 220 lei Cat A