BMC Fest, primul festival de battle MC din România, a început în Quantic VIDEO

Festivalul BMC Fest îşi propune să aducă în prim plan tineri MC din întreaga ţară, pasionaţi de cultura urbană şi dornici sa se exprime liber în versuri, pe ritmul muzicii pe care o iubesc.

Pe scena festivalului vor urca drept cap de afiş Macanache, Guess Who şi Chimie, iar line-up-ul va fi completat de Alan şi Kepa, Phunk B, Exile & Mimi, Cumicu, Vlad Flueraru, Kev & Dice, Frank, Stres, Infinitu', Bocaseca şi Generatia 99.

În plus, cei mai talentaţi şi curajoşi MC se vor confrunta în cele 3 competiţii ale evenimentului:

1. End of the Weak – o competiţie de open mic care a început în anii 80’ în New York şi a ajuns să fie în prezent o întrecere la nivel global, iar fiecare ţară participantă îşi trimite câştigătorul la Marea Finala EOW. Aceasta se desfăşoară în fiecare an într-o ţară diferită. Anul acesta, cel mai bun MC din cadrul acestei competitii va reprezenta România în finala de la Paris.

2. King of Kings - o competiţie în cadrul căreia se va acorda centura de campion celui mai pregătit battle MC.

3. 2 vs 2 – la BMC Fest este încurajată munca în echipă, aşa că, în această confruntare, se pune accent pe cooperare, iar cea mai buna echipă va fi declarată învingătoare.

De asemenea, nu vor lipsi nici demonstraţii de Graffiti, Open Mic, ODD sau B-boy.

Entertix, Biletele sunt disponibile în reţelele Eventim Bilete.ro si IaBilet , online accesând link-urile de mai jos, dar şi la intrarea în spaţiul de eveniment, în limita stocului. Abonamentul îl găsiţi la preţul de 150 lei şi un bilet pe zi costă 60 lei.

Programul evenimentului poate suferi uşoare modificări care, însă, vor fi comunicate pe pagina oficială https://www.facebook.com/Battle.MC.Romania/

Vineri:

16:00-19:00 Playlist

19:00-20:30 Bonel+Cypher BMC

20:30-22:00 EoW Rundele 1 şi 2

22:00-22:30 Vlad Flueraru

22:40-23:40 EoW Runda 3

23:40-00:10 Cumicu

00:10-01:00 EoW Runda 4

01:00-01:30 Exile & Mimi

01:30-02:30 EoW Runda 5

02:30-03:00 Macanache

03:00-03:15 Premieră EoW

03:15-05:00 After Party

Sâmbătă:

16:00-19:00 Playlist

19:00-20:00 Warm-Up

20:00-20:30 ODD

20:30-20:45 FRANK

20:45-21:00 Kev & Dice

21:00-21:30 DEX vs. OCD KOK

21:30-22:00 Cosmo vs. Cenuşă KOK

22:00-22:30 Phunk B

22:30-23:00 Pietonu' vs. Bonel KOK

23:00-23:30 Alan & Kepa

23:30-00:00 Dilimanjaro vs. Coco KOK

00:00-00:30 Pedro & Dotz KOK

00:30-00:40 PAUZĂ

00:40-01:40 Oliniutza vs. Actoru

01:40-02:10 Guess Who

Duminică:

18:00-19:00 Warm Up

19:00-20:00 Warm Up

20:00-20:20 Generaţia 99

20:20-22:00 2 vs. 2 Runda 1

22:00-22:30 Infinitu'/Bocaseca

22:30-23:30 2 vs. 2 Runda 2

23:30-00:00 Infinitu'/Bocaseca

00:00-00:30 2 vs. 2 Semifinala

00:30-01:00 Stres

01:00-01:20 2 vs. 2 Finală

01:20-01:50 Chimie

01:50-05:00 After