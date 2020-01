Beraria H lasează moda concertelor tribute

Berăria H încurajează concertele tribute găzduind în fiecare zi de miercuri câte o trupă care face de fiecare dată un adevărat spectacol pe scena Oraşului cu Chef de Viaţă. Cele mai îndrăgite piese ale lui Lenny Kravitz s-au auzit live pe scena Berăriei H în interpretarea lui Andrea "KJ" Kashnjeti şi a trupei sale Dig In (Italia). Andrea "KJ" Kashnjeti a fost invitat de Lenny Kravitz pe scenă pentru a cânta împreună "Are You Gonna Go My Way", iar publicul a rămas fără cuvinte. Andrea, fost concurent X-Factor Italia fiind şi liderul fan-club-ului Lenny Kravitz.

Trupa tribute Depeche Mode a încântat publicul cu cele mai aşteptate melodii. Band-ul Italian Playing The Mode a revenit în Romania şi a arătat publicului ce înseamnă muzica electronică printr-o interpretare autentică a pieselor de colecţie Depeche Mode precum: “Personal Jesus”, “Just Can’t Get Enough”, “Never Let Me Down Again” şi multe altele.

Miercuri, 22 ianuarie, concertul Adele tribute a fost aplaudat la scenă deschisă de peste 1000 de spectatori ai Berăriei H. Band-ul italian Skyfall a pregătit un show autentic care a introdus publicul în lumea lui Adele. Melodii care s-au auzit peste tot în lume şi au ocupat primele locuri în topurile internaţionale precum ”Hello”, ”Rolling in the Deep” , ”Someone like you” au însufleţit Oraşul cu Chef de Viaţă.

Miercuri, 29 ianuarie, band-ul italian Rocket Queen vor aduce adevărata experienţă a unui show Guns N'Roses chiar în Oraşul cu Chef de Viaţă într-un concert tribut. Melodii care au adunat sute de mii de fani vor putea fi ascultate şi cântate în Berăria H. Energia pieselor “Sweet Child O' Mine”, “November Rain, Knokin on Heaven's Door”, “Welcome to The Jungle” vor ridica în picioare publicul de toate vârstele. Accesul se face mirecuri, 29 ianuarie la orele 19:30, iar biletele pot fi achizitionate de pe yellowtickets.ro.

Începem luna februarie pe ritmuri de reggae într-un concert tribute Bob Marley. Piesele din albumul Exodus care au înregistrat peste 75 de milioane de vânzări şi care au stat în topurile britanice pentru 56 de săptămâni consecutive vor fi cântate pe scena Oraşului cu Chef de Viaţă. Miercuri, 5 februarie, sărbătorim, cu o zi mai devreme, naşterea regelui muzicii reggae cu un concert tribut autentic. Italienii de la Uprising sunt pregătiţi să aducă spiritul lui Bob Marley pe scena Berăriei H. Accesul se face începând cu orele 19:00, iar biletele pot fi achiziţionate de pe yellowtickets.ro.

Continuăm luna februarie în acorduri de rock aduse pe scena Oraşului cu Chef de Viaţă de un concert Bon Jovi tribute. Miercuri, 19 februarie, band-ul italian Faith Fire promite un show autentic, plin de energie. Cântece precum “It’s my life”, “Bed of Roses”, “Always” şi multe altele vor răsuna de pe scena Oraşului cu Chef de Viaţă.