Alexandra Uşurelu: „Dacă îmi văd spectatorii fericiţi, mi se pare că sunt cea mai fericită şi norocoasă din lume”

Alexandra Uşurelu a vorbit despre locul ei pe scena muzicală românească, unde a reuşit să atragă şi publicul mai nişat, pasionat de muzică de jazz, dar şi pe cel care se încadrează mai degrabă în segmentul comercial şi spune că reţeta e simplă: face muzică din pasiune, cu multă muncă şi emoţie

Alexandrei Uşurelu face terapie prin muzică şi se pricepe de minune. Este cel mai bine vândut artist independent din România şi una dintre cele mai apreciate voci de pe scena noastră. În interviu acordat pentru „Weekend Adevărul“, artista a vorbit despre începuturile carierei sale, cu greutăţi şi victorii personale, despre legătura puternică pe care o are cu publicul român, precum şi despre cel mai recent album, „Fata care chiar există“, care a fost lansat la începutul anului. Alexandra Uşurelu vorbeşte şi despre relaţia cu Bobby Stoica, cu care face un cuplu de succes atât pe scenă, cât şi în viaţa personală.

Alexandra Uşurelu a absolvit în 2011 Academia de Studii Economice din Bucureşti şi este licenţiată în Management Economic, lucrând în domeniu timp de doar 10 luni, în timpul facultăţii. Fără ca părinţii ei să ştie, a urmat în paralel o formare artistică muzicală. În iunie 2011, imediat după susţinerea licenţei în economie, a debutat pe scena Teatrului Odeon din Bucureşti, în cadrul Galei „Femeia Contează”, unde a atras atenţia Andreei Marin, din partea căreia a primit o bursă de susţinere.

Primul său album de studio, „La capătul lumii” (2014), a fost triplu nominalizat de către Societatea Română de Radiodifuziune, în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Galei Premiilor Muzicale Radio România, la categoriile „Cel mai bun debut”, „Cel mai bun album”, „Cel mai bun duet” (pentru „Ceva se întâmplă cu noi” ft. Mircea Vintilă).

În cadrul Galei Premiilor Mamaia Music Awards 2015, „La capătul lumii” a câştigat premiul pentru cel mai bun album al anului.

Alexandra Uşurelu a susţinut până acum aproape 600 de concerte în toată ţara şi a cucerit sute de mii de fani cu muzica sa şi cu versurile sale speciale.

Alexandra Uşurelu este o voce de milioane. De milioane de emoţii. Pentru că Alexandra Uşurelu şi muzica ei înseamnă emoţie, sensibilitate, empatie. Înseamnă altceva. Când o asculţi pe Alexandra Uşurelu cântând, muzica este deopotrivă terapie şi bucurie.

Alexandra formează un cuplu şi profesional şi personal cu Bobby Stoica, unul dintre cei mai apreciaţi compozitori şi artişti români, cei doi căsătorindu-se în primăvara lui 2019 într-un orăşel din estul Franţei.

Alexandra Uşurelu l-a întâlnit pe Bobby Stoica la studioul de înregistrări al acestuia, după care au început să cânte împreună şi relaţia lor a evoluat de la sine. Un cuplu în viaţa de zi cu zi dar şi pe scenă, colaborarea lor muzicală se bucură de mare succes, un lucru de admirat pentru un artist care s-a promovat şi a urcat prin propria muzică şi propriile puteri.

A colaborat cu nume sonore din muzica românească, precum Mircea Vintilă şi trupa Vunk, însă şi din cea internaţională, remarcându-se colaborarea cu Tongam Sirait sau cu Mariano Castro, compozitorul şi pianistul argentinian al trupei Narcotango, nominalizată de două ori la premiile Latin Grammy.

Pe 14 februarie ai lansat noul album - „Fata care chiar există”. Cum a fost procesul de realizare al noului album, de la idee până la produsul finit?

Noul meu album este o colecţie a cântecelor din ultimii ani, cântece care s-au putut asculta numai în concertele mele, single-uri deja lansate cu ocazia unor turnee precedente, dar şi câteva cântece noi. Albumul poartă numele - etichetă dat mie de publicul meu, ”Fata care chiar există”. El a fost imprimat împreună cu band-ul meu, format din muzicieni remarcabili ai scenei de jazz, şi cu orchestra de coarde Muse Orchestra. Integrarea unei orchestre de coarde în muzica mea a început cu mai mulţi ani în urmă, orchestra nefiind doar o extensie de fast şi sonoritate pentru nişte cântece de muzică pop, ci parte integrantă a conceptului muzical pus în scenă de mine. Imediat după lansarea primului meu album, ”La capătul lumii”, am pornit în turnee şi am susţinut aproape 600 de concerte de atunci şi până acum, în care s-au prezentat multe cântece noi. Cele mai bune cântece dintre cele cernute de-a lungul concertelor, le-am adunat pe acest album.

Cât de dificil este să fii artist independent într-o lume muzicală, precum cea din România, unde independenţa sună oarecum precum o misiune imposibilă?

La început a părut uşor. Apoi m-am simţit trasă într-un vârtej teribil din care am supravieţuit numai pentru că m-am reîntors mereu la mine şi emoţiile mele. Fără ele n-aş fi cine sunt, iar fără munca gigantică şi implicarea totală din ultimii ani, nu aş fi reuşit să găsesc atât de mult public. Am cântat mult, am cântat chiar şi acum, pe perioada pandemiei, online sau cu public, respectând toate regulile.

Alexandra Uşurelu, o voce pur şi simplu minunată FOTO: Gina Buliga

În timpul facultăţii, fără ca părinţii tăi să ştie, ai urmat în paralel o formare artistică muzicală. Care a fost reacţia părinţilor tăi când au aflat secretul?

I-am rugat să aibă încredere în mine. Le-am spus că am să urmez visul acesta al meu cu aceeaşi consecvenţă cu care am abordat alte lucruri mai lumeşti.

Colaborarea ta muzicală cu Bobby Stoica s-a transformat şi într-o minunată poveste de dragoste. Cum a fost drumul de la empatie muzicală la empatie sufletească?

Nouă chiar ne-a fost uşor. Bobby era într-un moment în care, în sfârşit, avea timp să lucreze şi alt fel de proiecte, el e un om care a confirmat în repetate rânduri în această lume artistică. Lui i-a atras atenţia magnetismul de la micuţele mele concerte, mie mi-a plăcut abordarea lui extrem de serioasă şi atenţia la detaliu soră cu nebunia. Să lucrăm împreună a părut uşor, iar să ne iubim ne-a fost şi mai uşor. Ne-am mutat împreună după mai puţin de o lună, am început să cântăm pe scene mari după mai puţin de un an.

Cât de mult te motivează spiritul perfecţionist al soţului tău?

Foarte mult, iar la subiectul acesta noi doi concurăm, de fapt. La fel de mult cred că îl motivează şi pe el atenţia pe care o ofer mereu pregătirii concertelor, comunităţii mele, oamenilor care îmi ascultă şi preţuiesc muzica, scrisă în cea mai mare parte de el.

„Iubirea se manifestă în viaţa mea insinuant, prin cele mai mici şi mai drăguţe gesturi”

Spuneai la un moment dat: „Sufletul meu se hrăneşte cu multe forme de manifestare a iubirii”. Care e forma de manifestare a iubirii cu care se hrăneşte cel mai des sufletul tău?

Cel mai des, iubirea se manifestă în viaţa mea insinuant, prin cele mai mici şi mai drăguţe gesturi. Mă hrănesc cu ele, ele sunt hyperspaţiul meu imun.

Care sunt lucrurile simple din care vine fericirea pentru tine?

Eu, dacă îmi văd spectatorii fericiţi, mi se pare că am învins. Că sunt cea mai fericită şi norocoasă din lume şi ”nimeni, nimic, niciodată” nu poate confisca acest sentiment. Să putem să facem asta în doi, să fim fericiţi făcând asta, este nesperat. Nu este un lucru simplu, dar ne-a venit, până la urmă, destul de uşor.

Cât e bucurie şi cât e catharsis muzica pentru tine?

Catharsis este scena. Cele aproape două ore petrecute în faţa oamenilor sunt argumentul suprem al unui artist muzical. Bucurie este mai mult facerea şi aducerea muzicii în atenţia oamenilor, punerea unor idei puternice pe sunetele potrivite. Trăiesc deopotrivă bucurie şi catharsis, ca orice artist concertist care dezvoltă opere şi idei originale.

Cum reuşeşti să îţi păstrezi zâmbetul într-o lume atât de încruntată?

Acesta nu este lucru al cărui secret să-l cunosc, încă. Cred că am ceva în interior care nu se strică. Nicio dramă nu este ultima, iar fericiţi suntem altfel, mereu. Doar singurătatea-i la fel, de fiecare dată, dar cred ca noi am avut noroc.

Prin muzica ta arhiplină de emoţii, ai reuşit un adevărat miracol într-o lume în care predomină muzica superficială şi nu muzica profundă: să câştigi simpatia unui public larg, însă cu gusturi fine. Cât de dificil a fost şi este să lucrezi la acest miracol pe termen nelimitat?

Mi-ar fi fost mult mai greu să urmăresc trendul. Şi nu cred că oamenii m-ar fi plăcut. Le transmit emoţie, de asta cred că vin la concertele mele, de fapt. Şi se regăsesc în această abordare onestă şi deloc bombastică. Am propus mai multă muzică, mai multă emoţie şi mai puţin marketing, iar asta a devenit, până la urmă, brandul meu.

Absolventă de ASE



Numele: Alexandra Uşurelu

Data şi locul naşterii: 26 ianuarie 1990, Giurgiu

Căsătorită cu artistul şi compozitorul Bobby Stoica, din primăvara anului 2019

În 2011, a absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, fiind licenţiată în Management economic.

Are un masterat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, în cadrul programului „Art-terapie prin Teatru şi Artele

Spectacolului“.

În timpul facultăţii, a urmat o formare artistică, iar în iunie 2011, a debutat la Teatrul Odeon, în cadrul Galei „Femeia contează“. Atunci, a primit o bursă de susţinere de la

Andreea Marin.

În 2014, a apărut primul ei album de studio, „La capătul lumii“, care a fost triplu nominalizat de Societatea Română de Radiodifuziune, în cadrul Galei Premiilor Muzicale Radio România, la categoriile Cel mai bun debut,Cel mai bun album, Cel mai bun duet, pentru melodia „Ceva se întâmplă cu noi“ ft. Mircea Vintilă.

În cadrul Galei Premiilor Mamaia Music Awards 2015, „La capătul lumii“ a câştigat premiul pentru cel mai bun album al anului.

Trăieşte în: Bucureşti

