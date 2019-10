Un film cu legendarul creator de modă Yves Saint Laurent, în cinematografe după două decenii de la filmări: cine a interzis proiecţia lui până acum VIDEO

Un film cu Yves Saint Laurent va putea fi vizionat în cinematografe după două decenii de la filmări, timp în care partenerul creatorului de modă, Pierre Bergé a interzis difuzarea peliculei, scrie The Guardian.

Pelicula „Yves Saint-Laurent: The Last Collections“ va intra în cinematografele din toată lumea în această săptămână, în anumite locaţii având premiera pe 1 noiembrie.

În 1998, un tânăr regizor, Olivier Meyrou, a fost invitat chiar de Pierre Bergé să îi filmeze pe el şi pe partenerul său, Yves Saint Laurent, când erau în punctul cel mai înalt al carierei lor. Acesta şi-a petrecut trei ani surprinzându-i pe cei doi în cele mai intime momente ale vieţii lor de zi cu zi.

Însă, imediat ce filmul a avut un distribuitor, Bergé a refuzat să acorde permisiunea proiectării peliculei, cu toate că nici măcar el nu văzuse imaginile.

În 2015, cu doi ani înainte să moară, Bergé şi-a schimbat poziţia şi a fost de acord ca imaginile să fie difuzate. În 2019, când filmul este gata să intre în cinematografe, au trecut 20 de ani de la filmări şi 11 ani de la moartea lui Saint Laurent.

„Când i-am scris că am găsit un distribuitor, în 2005, a fost complet împotrivă“, a explicat Meyrou soarta peliculei sale filmate între 1998 şi 2001, când Saint Laurent trecuse de 60 de ani şi începea să devină din ce în ce mai retras bazându-se pe Bergé, co-fondatorul companiei sale.

„Bergé era o persoană care deţinea multă putere în lumea franceză şi mulţi se temeau de el. Am fost dezamăgit, dar nu avem de ce să lupt cu el pentru lansarea peliculei. Nu aceasta era filosofia filmului“, a declarat regizorul.

Bergé a văzut într-un final filmările într-o sală închiriată special pentru o proiecţie privată şi „i-au plăcut“, spune Meyrou, care recunoaşte că nu s-a simţit în stare să ajungă la acel eveniment: „Am fost supărat pe el timp de 15 ani. Începuse să spună că nici nu i-am filmat pentru vreo producţie şi că nu înregistram decât pentru arhiva personală. Nu faci aşa ceva cuiva care nu are putere să îţi răspundă“.

Meyrou crede că Bergé i-a cerut să îi filmeze la lucru pentru că „ştia că va ocupa un rol important în film, mai important decât dacă i-aş fi filmat cu 20 de ani mai devreme“.

„Când a fost vorba să lansăm filmul cred că problema controlului şi-a spus cuvântul. Cu toate că a fost complet liber în timpul filmărilor, nu cred că a înţeles la ce folosesc documentarele. Când eşti apropiat de cineva pentru un timp îndelungat, la un moment dat, ai propriul film. El nu era obişnuit cu asta, era o persoană obişnuită să controleze“, a spus regizorul.

Rolul pe care l-a jucat controlul în relaţia dintre Saint Laurent şi Bergé este tema centrală a filmului şi este înfăţişată în termeni destul de delicaţi. Dacă cea mai mare parte din ceea ce ţinea de viaţa cotidiană a lui Saint-Laurent pare să fi fost coordonată de Bergé, o scenă în care Saint Laurent insistă ca un model anume să poarte o anumită rochie într-o prezentare, Bergé, reface toată coregrafia în ultimul moment pentru a face să fie aşa cum îşi dorea creatorul.

„Cred că de aceea îmi şi place de el acum. Bergé avea un ego puternic, dar timp de 40 de ani a aceptat să stea în umbra lui YSL. Cred că asta e dragoste. E frumos. Nu e un om rău“, a mai dezvăluit regizorul.

Este pentru prima dată când materialele video filmate în intimitatea creatorului de modă sunt date publicităţii.

„Pe unii o să-i deranjeze pentru că Yves e bătrân. Dar era un moment frumos, pentru că vedeai că e tot mai slăbit, dar casa pe care o crease timp de patru decenii îl susţinea“, consideră Meyrou, care îşi aminteşte că una dintre scene îl arată pe Saint-Laurent împiedicându-se pe scări. „Simţi că suferă“, a adăugat cineastul.

După douăzeci de ani, Meyrou consideră că pelicula „Yves Saint-Laurent: The Last Collections“ sau „Célébration“ - titlul cu care va fi lansată în Statele Unite - a cunoscut o metamorfoză: „Când a trebuit să restaurăm filmul am avut un sentiment ciudat. Eu am filmat un documentar cu ce vedeam şi acum este mai degrabă o mărturie despre o lume care nu mai există. Nu asta am filmat eu. Mi-a luat ceva timp ca să pot înţelege“.

Filmul a fost proiectat de-a lungul timpului în festivaluri, la Berlin şi Atena, în 2007, şi a fost prezentat în Franţa în noiembrie 2018, în Germania în septembrie şi în Statele Unite la începului lunii octombrie. Pe 1 noiembrie este distribuit în Marea Britanie.

Cine a fost Yves Saint Laurent





Yves Saint Laurent, care a murit în 2008 la vârsta de 71 de ani din cauza unei tumori la creier, a adus inovaţii semnificative în vestimentaţia femeilor. Smochingul pentru femei, jachetele safari, pantalonii strâmţi şi cizmele înalte au devenit elemente vestimentare omniprezente datorită lui YSL.

La doar 17 ani, tânărul născut în Algeria, pe numele său complet Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent a fugit de acasă şi a devenit mâna dreaptă a unui alt faimos designer francez, Christian Dior. După moartea lui Dior, în 1957, Yves Saint Laurent a preluat cârma casei de modă, la doar 21 de ani, şi a salvat-o de la faliment.

A fost primul designer haute-couture care a popularizat hainele prêt-à-porter, alături de Rive Gauche şi de buticul acestuia cu acelaşi nume. De asemenea, a fost şi primul creator care a adus manechine de culoare în spectacolele de modă. Printre muzele sale s-au numărat Loulou de la Falaise, Betty Cartroux, fiică de diplomat, Talitha Pol-Getty, care a murit de supradoză, marea actriţă franceză Catherine Deneuve, manechinul Nicole Dorier şi, mai nou, supermodelul Laetitia Casta, care a fost "mireasa" în spectacolele lui din 1997 până la ultimul, din 2002.

Unul din regretele lui Saint Laurent a fost că nu a inventat el jeanşii, pentru că acest obiect vestimentar ar deborda de expresivitate, modestie, sex-appeal şi simplitate, cuvinte-cheie în creaţia sa.

La doar puţin timp după succesul Dior, Saint Laurent a fost recrutat în armata franceză pentru a lupta în Războiul de Independenţă al Algeriei. Pentru un tânăr sensibil şi creativ, dar şi homosexual, experienţa armatei a fost un adevărat infern. A trebuit să suporte bătăile de joc ale camarazilor săi, care îl hărţuiau continuu din cauza profesiei alese şi a orientării sexuale.





A fost internat într-un spital de boli mintale





În armată a servit doar 20 de zile, după care traumele i-au cauzat fragilului artist o cădere nervoasă. Saint Laurent a fost internat într-un spital de boli mintale din Franţa, unde a fost supravegheat cu atenţie şi supus unui tratament intens psihiatric, inclusiv terapie prin electroşocuri. În 1962, după vindecare, Saint Laurent nu a mai revenit la Dior, ci şi-a fondat propria casă de modă, YSL, alături de partenerul său de viaţă, Pierre Bergé.

Yves Saint Laurent şi Pierre Bergé s-au cunoscut când faimosul creator vestimentar avea 20 de ani. S-au îndrăgostit şi Bergé, având încredere în talentul partenerului său, l-a ajutat pe Saint Laurent să îşi lanseze propriul brand.

Despărţirea a avut loc în 1976, după 18 ani de relaţie, dar a fost una amiabilă. Cei doi au rămas prieteni apropiaţi, dar şi parteneri. Au fost cofondatori ai Fundaţiei Pierre Bergé - Yves Saint Laurent. Această fundaţie are rolul de a documenta istoria casei YSL şi dispune de o colecţie cu nu mai puţin de 15.000 de obiecte care au legătură cu brandul şi peste 5.000 de piese vestimentare.

În 1983, Saint Laurent a devenit primul designer în viaţă premiat de Muzeul Metropolitan de Artă din New York.





În ciuda experienţei sale neplăcute cu armata, a primit gradul de Comandant al Legiunii de Onoare de la preşedintele Jacques Chirac, în 2001.