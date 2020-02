Premiile Sindicatului scenariştilor americani: „Parasite“, „Jojo Rabbit“ şi seriale HBO, marile câştigătoare

Sindicatul scenariştilor americani a înmânat premiile în cadrul a două ceremonii care au avut loc la New York şi Los Angeles.

Cât priveşte aria cinematografie, Bong Joon Ho şi Han Jin Won au fost premiaţi pentru „Parasite“ la categoria Scenariu original, iar Taika Waititi pentru „Jojo Rabbit“ (bazat pe cartea „Caging Skies“ scrisă de Christine Leunens), la categoria Scenariu adaptat.

Bong Joon Ho şi Han Jin Won s-au impus în faţa „1917“ (de Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns), „Booksmart“ (Emily Halpern & Sarah Haskins şi Susanna Fogel şi Katie Silberman), „Knives Out“ (Rian Johnson) şi „Marriage Story“ (Noah Baumbach).

„Aţi înţeles structura poveştii noastre şi nuanţa dialogului - este uimitor“, a spus Bong. Cineastul a făcut referire şi la agenda politică a lui Donald Trump: „Unii oameni ridică barierele mai sus. Nouă, scenariştilor, ne place să distrugem barierele“.

La categoria Scenariu adaptat, au mai fost nominalizate „A Beautiful Day in the Neighborhood“ (Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster, pe baza articolului „Can You Say…Hero?“ de Tom Junod), „The Irishman“ (Steven Zaillian, bazat pe cartea „I Heard You Paint Houses“ a lui Charles Brandt), „Joker“ (Todd Phillips & Scott Silver, bazat pe personajele DC Comics) şi „Little Women“ (Greta Gerwig, bazat pe romanul scris de Louisa May Alcott).

Waititi a mulţumit scriitoarei Christine Leunens şi mamei lui, care i-a vorbit despre carte şi l-a convins să o citească.

Pentru documentar, a câştigat Alex Gibney - „The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley“ (HBO Documentary Films).

În ceea ce priveşte aria televiziune, HBO a dominat principalele categorii.

Serialul„ Succession“ a câştigat la categoriile Serial dramă şi Episodic drama, „Barry“, la categoria Serial comedie, „Watchmen“ s-a impus în rândul serialelor noi, iar „Chernobyl“, în rândul miniseriilor şi filmelor de televiziune originale.

Pentru al patrulea an la rând, „Last Week Tonight With John Oliver” (HBO) a câştigat trofeul categoriei „comedy/ variety talk series”, iar „I Think You Should Leave with Tim Robinson” (Netflix) a câştigat în faţa „Saturday Night Live” la categoria „comedy/ variety sketch series”.

Trofee onorifice au fost primite de Nancy Meyers („Private Benjamin“, „Something’s Gotta Give“), Merrill Markoe („Late Night with David Letterman“), Brad Falchuk („The Politician“, „Glee“), Charles Randolph („The Big Short“, „Bombshell“).

La New York, câştigătorii premiilor onorifice au fost Richard Price („The Color of Money“, „The Night Of“), actriţa Paula Pell, Lisa Takeuchi Cullen („Law & Order: Special Victims Unit“).