Actorul Cuzin Toma lansează prima ediţie a festivalului de artă „Film în sat”

Demersul cultural unic conceput de Cuzin Toma, unul dintre cei mai apreciaţi actori ai cotidianului, remarcabil interpret al unor roluri de film şi teatru, va aduce în satul românesc arta în toate formele ei: film, teatru, dans, muzică şi multe altele.

„Deşi sunt născut în Sprâncenata, în judeţul Olt, Peştişani este locul în care-mi sunt rădăcinile, locul în care am crescut, în care m-am dezvoltat ca om şi individ în societate. După cum poate ştiţi, CV-ul meu se împarte în două: înainte şi după 2002. Înainte de actorie şi după ce am intrat la actorie. Vorbesc de actorie, dar de fapt mă refer la artă. Menţionez arta, dar de fapt vorbesc despre cultură. Cultura ne ajută să ne acceptăm şi să ne depăşim condiţia. Film în sat este proiectul care a pornit de la dorinţa mea de a întoarce comunităţii de unde am plecat din experienţa acumulată de mine în ceea ce se numeşte cultură. Între 3 şi 5 iunie, Peştişani va deveni capitala culturală pentru fiecare dintre noi. Vă invit să vă bucuraţi de artă în toate formele ei de expresie, direct în mijlocul naturii, direct la rădăcini”, a declarat Cuzin Toma, organizatorul festivalului de artă.

Irina-Margareta Nistor, curatorul festivalului, descrie evenimentul după cum urmează: „Film în sat - un prim pas esenţial spre o ţară ca afară, unde există cinema şi cinefili, indiferent de numărul de locuitori, pe care noi îi vom face să zâmbească şi să descopere tainele celei de-a 7-a Arte!”

Participanţii vor putea vedea proiecţiile unor filme ca: "Şi atunci, ce e libertatea?" - regia Andrei Zincă; "#dogpoopgirl" - regia Andrei Huţuleac; "Superman, Spiderman sau Batman" - regia Tudor Giurgiu; "Cadoul de Crăciun" - regia Bogdan Mureşanu; "Complet Necunoscuţi" - regia Octavian Strunilă.

Pe lângă film, publicul poate asista la spectacolul Emigranţi de Sławomir Mrożek, în regia lui Claudiu Istodor, piesă a Teatrului Mic din Bucureşti ce se va juca pe scena căminului cultural din localitate.

Programul complet este disponibil pe www.filminsat.ro.



Festivalul are loc între 3 şi 5 iunie, în comuna Peştişani, judeţul Gorj. În proximitate se află casa sculptorului Constantin Brâncuşi, biserica de lemn de la Frânceşti-Boaşca construită la 1823, dar şi Peştera Cioarei - cel mai vechi aşezământ uman atestat din Europa. În plus, participanţii vor putea vedea un monument al naturii: celebrul stejarul secular plantat la 1864 şi aflat în inima satului Brădiceni.

Iubitorii de drumeţii se vor putea bucura de o plimbare în natură prin Cheile Sohodolului, poate cel mai impresionant dintre peisajele carstice din România. O hartă cu toate obiectivele turistice este disponibilă pe website-ul evenimentului.