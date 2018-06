Vinnie Paul, membru fondator şi toboşar al trupei Pantera, a murit la 54 de ani

„Vincent Paul Abbott cunoscut drept Vinnie Paul a murit. Paul este cunoscut ca toboşar al trupelor Pantera şi Hellyeah. Nu sunt disponibile mai multe detalii. Familia solicită să îi fie respectată intimitatea în aceste momente“, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a trupei metal Pantera, potrivit agenţiei News.ro

Vinnie Paul s-a născut pe 11 martie 1964, la Abilene (Texas), şi împreună cu fratele său, Dimebag Darrell (pe numele real Darrell Lance Abbott), a înfiinţat trupa Pantera, în 1981. După ce l-au cooptat pe solistul Philip Anselmo, în 1986, stilul muzical al grupului s-a schimbat, iar doi ani mai târziu trupa a lansat „Power Metal“. Albumului i-au urmat două materiale de studio care au adus renumele mondial formaţiei - „Cowboys from Hell“ (1990) şi „Vulgar Display of Power“ (1992). Ultimul album lansat sub numele Pantera, al nouălea, „Reinventing the Steel“, a apărut în 2000.

După despărţirea trupei, cei doi fraţi au pus bazele Damageplan. Dimebag a fost împuşcat mortal în 2004, în timpul unui concert susţinut în Ohio. Vinnie Paul a revenit în muzică în 2006, cu supergrupul Hellyeah - din care fac parte solistul Mudvayne, Chad Gray, fostul chitarist al Nothingface Tom Maxwell, chitariştii Horace Drondo şi Christian Brady şi basistul Kyle Sanders. Grupul a lansat cinci albume de studio, cel mai recent fiind „Unden!able“ (2016).