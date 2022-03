Suferinţa cu care s-a confruntat Ela Crăciun: "A fost o perioadă extrem de tensionată, cu multe sentimente negative"

Ce ai făcut pentru refugiaţii din Ucraina?

Sunt foarte multe lucruri pe care le-am făcut până acum. Despre multe am ales să nici nu vorbesc, pentru că mi se pare că atunci când ajuţi, trebuie să o faci cu tot dragul şi nu să te lauzi. Aproape de mine este Gara de Nord şi de fiecare dată ţin legătura cu responsabilul de acolo, care ştie mereu care sunt nevoile reale atât ale voluntarilor, cât şi ale uncrainienilor care ajungi aici. Am donat către mai multe asociaţii şi mă implic pe cât posibil şi în mediatizarea informaţiilor importante, însă oricât aş face, pare infim comparativ cu tragedia prin care trec aceşti oameni. În continuare vreau să contribui, aşa cum am făcut şi până acum şi să îi ajut pe oameni să fie mai puternici şi mai echilibraţi prin sfaturi practice şi informaţii zilnice, care pot conduce la o ,,Stare de bine”.

