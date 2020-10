Solistul trupei Bere Gratis, scrisoare deschisă către „o Românie în pragul smintelii“: Aş vrea să fiu de acord cu toţi, dar mă simt revoltat şi jignit

Mihai Georgescu a adresat "României în pragul smintelii" o scrisoare deschisă, în care vorbeşte despre controversele iscate de declaraţiile lui Dan Bittman cu privire la pandemia de COVID-19.

Solistul trupei Bere Gratis afirmă că se simte revoltat şi jignit de reacţiile oamenilor. Artistul îi îndeamnă pe români să fie mai puţin înverşunaţi şi să-şi amintească că, în urmă cu 30 de ani, ne-am câştigat cu toţii dreptul la liberă exprimare, cu preţul vieţii celor dragi.

"În ultimele zile am văzut multe interviuri cu D. Bittman. Îl cunosc. E prietenul meu de 20 de ani. Bun/ rău, prost/ deştept, talentat/ netalentat, e totuşi o personalitate a muzicii româneşti. Eu am ascultat o părere, o supărare, o frustrare, o nevoie. Alţii au auzit o blasfemie, o lipsă de respect, un act de inconştienţă. Alţii au văzut o golănie, o teorie conspiraţionistă, o nebunie controlată de servicii. Alţii au considerat că e prostie, paranoia, lipsă de informare, ipocrizie. Aş vrea tare mult să fiu de acord cu toţi. Pacifist. Dar mă simt revoltat şi jignit. Oare nu e posibil să avem şi unii, şi alţii nişte sentimente pe care să le transformăm într-o liberă gândire şi exprimare sau e nevoie de permisie să deschidem gura despre ce, unde, cum şi când?

E prea multă sminteală, oamenilor!

Poate că ce au spus Dănuţ, Mitza, Gicu, Licu, Mirel Rădoi sau ţaţa Floarea nu e corect. Nu e bun. Nu ne place şi nu e folositor. Dar poate şi ei au un drept incontestabil, pentru care unii îşi plâng şi acum taţii, fiii, fiicele, nepoţii, bunicii. După 30 de ani. E prea multă sminteală, oamenilor. Şi mai avem un drept. Să votăm. Nimeni nu e apolitic. Doar pentru că votăm. Avem simpatii şi antipatii, legende şi idoli, oameni pe care nu-i mai suportăm să-i vedem sau auzi. Dar asta nu ne dă dreptul să le închidem gura. Asta nu ne dă dreptul să credem că suntem mai buni, mai frumoşi şi mai deştepţi. Asta nu ne dă dreptul să facem ceva împotriva cuiva", a scris artistul.

"Eu susţin că poporul acesta a înţeles când au fost inundaţii, când au murit pe capete la COLECTIV, când au reconstruit Spitalul M. Curie, când au căzut betoane peste oameni în "77 etc, etc. Pentru şi peste toate am trecut cu iubire. Nu vreţi să rezolvăm tot aşa şi cu COVIDUL? La fel. Fără sminteală.

Căci fiecare dintre noi spune soţiei, soţului, mamei, tatălui, copiilor, bunicilor: Şi n-am iubit pe nimeni/ Aşa cum te-am iubit pe tine! P. S.: Şi eu am stat în casă. Şi eu port mască. Şi eu am copilul la şcoală. Şi eu am tată vârstnic. Şi eu am rămas fără loc de muncă”, a mai transmis Mihai Georgescu.

Dan Bittman, revoltat de măsurile impuse de autorităţi

Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a declarat că nu mai suportă să trăiască în „condiţiile degradante” care au venit odată cu creşterea numărului de infectaţi cu coronavirus, despre care cântăreţul spune că „e scos din burtă” de către autorităţi.

Prezent, miercuri, la Gândul Live, solistul trupei Holograf, Dan Bittman s-a arătat revoltat faţă de măsurile restrictive impuse de autorităţi de când a fost declarată pandemia de coronavirus. În seara aceleiaşi zile, artistul şi-a continuat tirada şi la „Sinteza zilei”, emisiunea moderată de Mihai Gâdea. Aici, acesta şi-a primit replica de la medicul Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”.

În replică , medicul Adrian Streinu-Cercel spune că nu e momentul pentru astfel de discursuri dezbinatoare.

„Discursurile dezbinatoare nu îşi au rostul în acest moment. Toate sistemele sanitare din lume au clacat, nu e nimeni mai deştept sau mai prost decât celălalt. Toţi avem o pandemie şi încă doi ani de zile de aici încolo va trebui să facem faţă şi să trecem cu bine dacă vom fi uniţi”, a declarat Adrian Streinu-Cercel la Antena 3.