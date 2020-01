Reacţii după moartea Cristinei Ţopescu: Avea o frumuseţe interioară

Medicul Monica Pop a scris pe Facebook: „Nu pot să cred!!! Cristina Ţopescu, buna mea prietenă! De ce, Doamne!”, scrie HotNews.ro.

„E prima dată în ultimii ani când Cristina nu mi-a răspuns la urările de Anul Nou. Nu pot să cred. Sunt consternată. Mama ei trăieşte. Nu ştiu ce s-a putut întâmpla. Şi dragostea ei pentru animale, le ajuta. Un om deosebit. Mai ieşeam din când în când la masă împreună. Anul trecut am fost împreună la concertul Medicilor. Anul acesta am vrut s-o invit şi nu mi-a răspuns la telefon. I-am lăsat mesaj. Nu pot să cred”, a spus Monica Pop pentru Antena 3.

Iuliana Marciuc a mărturisit: „M-am grăbit să mă uit pe Facebook, pentru că eram prietenă cu Cristina Ţopescu şi am văzut ultima ei postare din 26 decembrie 2019. Eu nu pot să spun că în ultima perioadă am fost prietenă cu Cristina. Mă întreb unde au fost toţi acest prieteni care iată apar acum. Unde au fost prietenii de a murit atât de singură? Am cunoscut-o în perioada când am fost foarte tânără. Am fost la Televiziunea Naţională. Ultima dată am îmbrăţişat-o la Televiziunea Naţională, unde a venit şi Cristian Ţopescu. De atunci nu m-am mai văzut cu ea. Acum văd postări pe Facebook cu colegi care îi mulţumesc pentru că i-a învăţat. Într-adevăr era foarte generoasă, împărtăşea tot ce ştia din meseria ei şi a ajutat foarte mulţi jurnalişti care erau la început de drum”.

Criticul de film Irina Margareta Nistor a povestit că „am văzut o emisiune cu Stelian Tănase şi cu ea şi chiar mă bucuram că uite iarăşi face televiziune. Cristina a avut o afecţiune teribilă pentru toate necuvântătoarele. A avut întotdeauna nişte emisiuni fascinante. A fost întotdeauna îndrăgostită de filme de cinema. Avem aşa o nostalgie faţă de prezentatoarele de altă dată. Avea o frumuseţe interioară. Întotdeauna şi-a iubit meseria”.

Claudiu Popa, de la Realitatea Plus şi-a amintit: „M-am contrazis foarte mult cu Cristina Ţopescu pe expresia «a pierdut lupta cu viaţa». Ea îmi spunea mereu «poţi spune a pierdut lupta pentru viaţă» sau «a pierdut lupta cu moartea». Eh, în seara asta, nu ştiu ce să mai spun”.

Jurnalista Marie Jeanne Ion a comentat pentru acelaşi post de televiziune: „În momentul în care ea a decis din motive de conştiinţă să părăsească platourile tradiţionale, pur şi simplu presa i-a întors spatele. Dar Cristina a continuat să facă presă. Este cel mai bun om de interviu pe care l-a avut presa naţională. (...) Cristina este un om care a muncit toată viaţa, a fost plătită pentru munca ei, unei mai puţin just, uneori la justa ei valoare. Cristina muncea, nu avea probleme aşa de grave financiare. Era o persoană luptătoare. Aş vrea să nu vorbim noi sau alţi jurnalişti cu care Cristina a lucrat să nu vorbim la modul acesta. Cristina e un om onest, real, transparent şi care de acum înainte se pare că nu mai este. O să rămână un vid în jurnalismul românesc din cauza dispariţiei ei”.