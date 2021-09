Phil Collins nu se lasă, este turneul de adio. În ciuda problemelor de sănătate, a cântat dintr-un scaun cu rotile, imagini impresionante

Dacă în urmă cu o lună a declarat că abia mai reuşeşte să ţină un băţ de tobe în mână, artistul a cântat alături de Genesis, în turneul de rămas-bun, în Birmingham.

”În ciuda tuturor”, Phil Collins nu se lasă. Luni, artistul a cântat pe scena din Birmingham, însă a stat mereu în scaunul cu rotile. Acesta a fost primul spectacol din turneul Genesis de rămas-bun, ”Ultimul Domino”.

Collins în vârstă de 70 de ani nu e singurul care a stat jos. I s-a alăturat chitaristul grupului, Mike Rutherford, pe un scăunel.

Spectacolul din Birmingham este primul din turneul de adio al trupei Genesis şi prima reprezentaţie live din ultimii 13 ani, de la concertul din 2007, Turn It On Again Tour. Collins a anunţat în ultimul număr al revistei Mojo că aceasta este ultima ocazie de a vedea trupa cântând live: ”Închei cu acest turneu în Anglia şi SUA.”

Citeşte mai departe aici...