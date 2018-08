Madonna a pus sex în sexagenar. Artista împlineşte 60 de ani: „Să îmbătrâneşti e un păcat!“ Povestea ospătăriţei cu 35 de dolari în buzunar ajunsă regina muzicii pop

Pe numele complet Madonna Louise Veronica Ciccone, artista a inspirat generaţii întregi cu atitudinea sa rebelă şi lipsită de inhibiţii, prin stilul nonconformist şi original devenind un punct de referinţă al culturii pop. Acum, la 60 de ani, mamă a şase copii, artista îşi duce în continuare viaţa după propriile reguli, etalându-şi corpul parcă neschimbat de trecerea anilor cu aceeaşi sexualitate care a consacrat-o. După mai bine de 300 de milioane de albume vândute, un miliard de lire sterline câştigat doar din turnee şi şapte premii Grammy câştigate de-a lungul carierei, Madonna este neobosită, iar în prezent lucrează la cel de-al 14 material discografic.

La cei 60 de ani de viaţă şi 35 de ani de carieră, poate că cea mai mare reuşită a Madonnei este că este o supravieţuitoare. Din generaţia ei de superstaruri - Michael Jackson, Whitney Houston şi Prince, ea este singura care a rămas în picioare.





„Să îmbătrâneşti este un păcat“

Madonna, ca în toată cariera sa de altfel, s-a confruntat cu numeroase critici legate de comportamentul şi apariţiile sale odată cu înaintarea în vârstă. Dând o nouă semnificaţie termenului sexagenar, Madonna are în mod deschis relaţii cu bărbaţi cu trei decenii mai tineri, menţine o figură zveltă care poate stârni invidii pentru multe femei la jumătatea vârstei sale, iar în ultimul turneu a pus în scenă, în stilul caracteristic, un show provocator care simulează acte sexuale.

Într-un discurs din 2016, Madonna spunea că societatea le permite femeilor să fie „frumuşele, drăguţe şi sexy“, dar nu să-şi spună părerile sau fanteziile sexuale. „Fii ceea ce vor bărbaţii să fii. Dar cel mai important, fii în aşa fel încât femeile să se simtă confortabil atunci când eşti în preajma altor bărbaţii“, a spus artista descriind legile nescrise ale showbiz-ului.

„Şi în cele din urmă, nu îmbătrâni. Pentru că a îmbătrâni este un păcat. Vei fi criticată, defăimată şi cu siguranţă nu vei mai fi difuzată la radio“, a spus Madonna, referindu-se la refuzul postului BBC Radio 1 de a-i difuza una dintre piesele ei recente, pe motivul că vor să atragă un public mai tânăr.

FOTO AFP FOTO AFP

„Regina muzicii pop“a pornit la drum cu 35 de dolari în buzunar

Regina muzicii pop s-a născut în Bay City din statul american Michigan, fiind unul dintre cei şase copii ai unei familii catolice de emigranţi, formată dintr-un italian şi o canadiancă. Mama sa a murit bolnavă de cancer la sân în 1963, pe când Madonna avea cinci ani, iar tatăl său s-a recăsătorit cu o angajată a familiei. Împotriva voinţei tatălui ei, Madonna începe să ia lecţii de dans la vârsta de 14 ani. A urmat liceul la Rochester Adams High School, unde s-a remarcat prin rezultatele şcolare şi ca membră a echipei de majorete, iar în 1978 a obţinut o bursă la Facultatea de Dans din Michigan.

După un an, însă, a renunţat la studii şi a plecat la New York cu doar 35 de dolari în buzunar. Pentru a se întreţine a lucrat ca ospătăriţă şi a pozat goală pentru studenţii la fotografie, fiind plătită cu 30 de dolari.

A pozat de două ori pentru fotograful Martin Schreiber, profesorul universitar, înainte să aibă o scurtă relaţie cu acesta în urma şedinţei foto. „Era un foc în ea“, a declarat Schreiber pentru Mirror din casa lui din Paris. „Am fost o infatuare de moment pentru ea. Era o tânără frumoasă“, a adăugat el.

Fotograful, care acum are 72 de ani, a vândut mai târziu cinci dintre fotografiile nud cu Madonna pentru o sumă de şase cifre. „Avea o răzvrătire, poate un resentiment legat de trecutul ei, restricţiile catolicismului“, a mai spus Schreiber.

O fotografie cu Madonna din 1978, la scurt timp după ce s-a mutat în New York să studieze dansul FOTO Getty Images

Violată sub ameninţarea cuţitului

New York-ul nu a primit-o cu braţele deschise, iar Madonna a trebuit să facă faţă realităţii crude a unui oraş mare. „Nu a fost ce m-am gândit eu că va fi. În primul an, am fost ameninţată cu un pistol. Apoi, violată pe acoperişul unei clădiri unde am fost dusă sub ameninţarea unui cuţit şi am avut apartamentul spart de trei ori“, povestea artista.

În 1982, Madonna pune bazele primei sale formaţii, Breakfast Club, activând în calitate de toboşar şi solistă, iar în acelaşi an începe să lucreze cu o casă de discuri, apărând şi primul disc single, „Everybody“. La scurt timp, sunt lansate piesele „Burning Up“ şi „Holiday“, cel din urmă fiind primul ei single care intră în topul Billboard Hot 100. În anul următor, apare pe piaţă albumul de debut, „Madonna“, de pe care cântăreaţa mai lansează două piese: „Borderline“ şi „Lucky Star“, ambele piese intrând în top 10.

Anul 1984 o propulsează pe Madonna în atenţia mondială după lansarea piesei „Like a Virgin“, devenită, după interpretarea de la MTV Video Music Awards, un hit în Statele Unite ale Americii şi în Australia. Melodia cu versuri acide scandalizează o ţară tradiţionalistă şi provoacă admiraţia adolescenţilor care adoptă repede maiourile mulate din dantelă şi machiajul strident al starului.

Listei pieselor de succes ale Madonnei i se adaugă „Take a bow“, în 1994, single care s-a menţinut pe locul 1 în topurile din întreaga lume timp de peste 30 de săptămâni. Anul 1995 a marcat consacrarea la nivel mondial al artistei, prin succesul pieselor „Material Girl“, „Dress You Up“ şi „Angel“.

„O devoratoare de bărbaţi“

Ed Steinberg, care a produs primul videoclip al Madonnei, „Everybody“ (1982), a spus despre artistă: „Reputaţia ei la vremea aceea era de devoratoare de bărbaţi. Ar fi făcut orice să obţină ajutorul pe care şi-l dorea“, mărturisind că prietena lui nu l-a lăsat niciodată în aceeaşi cameră cu Madonna.

„Dacă cred că e o parte din ea care şi-a croit drumul spre succes culcându-se cu bărbaţi?“, a întrebat bărbatul în vârstă de 67 de ani. „Ştiu asta. A sedus un număr de producători. Ce ne place este că nu a fost un lucru clandestin – ea a acţionat ca un star rock de sex masculin. Avea un mare apetit pentru bărbaţi ş nu îi era ruşine cu asta“, a continuat Steinberg.

Madonna, în filmul Desperately Seeking Susan (1985) Madonna, în filmul Desperately Seeking Susan (1985)

O carieră marcată de controverse

Discipolă a celebrei Marilyn Monroe, „nimfă disco“, militantă anti-război şi bisexuală exhibiţionistă, sunt doar o parte dintre imaginile cu care Madonna şi-a obişnuit fanii în peste 30 de ani de carieră marcaţi de controverse.

La doar doi ani de la debutul muzical din 1982, Madonna visa deja să cucerească lumea - şi a reuşit. În 1984, când omul de radio şi realizatorul TV american Dick Clark a întrebat-o pe „regina muzicii pop“ care-i sunt aspiraţiile, aceasta a răspuns simplu: „să conduc lumea“.

Departe de criticile inerente, sutienul conic, creat de celebru designer Jean-Paul Gaultier pentru turneul Madonnei din 1990, „Blonde Ambition Tour“ a stârnit, totuşi, şi un val de invidie. Dovada sunt nenumăratele replici create de-a lungul timpului.

În 1991, single-ul „Justify My Love“ este interzis de MTV datorită conţinutul sexual. În acelaşi an aproape că este arestată în Canada pentru că a mimat masturbarea pe scenă în cadrul turneului „Blonde Ambition“.

În 1991, când Madonna a venit la decernarea premiilor Oscar însoţită de nu mai puţin celebrul Michael Jackson, s-a iscat o isterie generală în întreaga lume – Regele şi Regina muzicii pop aveau o relaţie. Cu toate acestea, „dragostea“ dintre cei doi s-a stins după numai o săptămână.

În 1992, Madonna lansează o carte, „SEX“, care conţine imagini explicite şi care a fost vândută în peste 1.400.000 de exemplare în numai şase luni, un videoclip erotic de pe album „Erotica“ şi joacă în două thrillere erotice, toate acestea stârnind controverse, critici şi scăderi la nivelul vânzărilor de albume.

Poate cel mai scandalos moment din cariera Madonnei, dar şi cel mai cunoscut, a fost momentul din 2003, când „regina muzicii pop“ s-a sărutat pe scenă cu „prinţesele muzicii pop“, Britney Spears şi Christina Aguilera.

Deşi adopţia unui copil de pe teritoriul din sud-estul Africii nu reprezintă un punct controversat, repercusiunile sunt. Cererea divei, din 2006, de a-l adopta pe micuţul David, a rezultat în decizia guvernului din Malawi de a interzice adopţiile persoanelor din alte ţări. Cu toate acestea, în 2009, Madonna a adoptat încă un copil din aceeaşi ţară.

Cu videoclipul piesei „Like a Prayer“, lansat în 1989, Madonna a stârnit adevărate proteste, amestecând erotismul cu religia, sărutând un Iisus de culoare şi dansând în faţa unor cruci în flăcări. Videoclipul provoacă un scandal imens, iar cântăreaţa pierde un contract cu Pepsi-Cola.

De astfel, Papa i-a interzis artistei să mai cânte în Italia, iar în 2006, procurorii germani au ameninţat că o vor da în judecată pe Madonna după ce artista a apărut pe scenă „crucificată“, purtând o coroană de spini.

Madonna, în postura de mamă dedicată

Madonna a fost căsătorită cu actorul Sean Penn (1985-1989) şi cu regizorul britanic Guy Ritchie (2000-2008), alături de care are un fiu, Rocco (18 ani). Artista mai are o fiică biologică, Lourdes (21 de ani), cu antrenorul de fitness Carlos Leon, şi alţi patru copii adoptaţi din Malawi – David (12 ani), Mercy (12 ani) şi gemenele Stella şi Esther (5 ani), alături de care s-a mutat în Portugalia.

Cu ocazia aniversării de 60 de ani, revista Vogue Italia o omagiază pe Madonna, dedicându-i numărul lunii august, în care artista apare pe copertă. În interviul acordat revistei, Madonna n-a vrut să mai vorbească despre trecutul ei, ci despre noua sa viaţă în Lisabona, unde s-a mutat pentru a-l sprijini pe fiul ei David să-şi urmeze visul - o carieră în fotbal, dar şi pentru că şi-a dorit să scape de Donald Trump.

„Am fost disperată să-l duc la cele mai bune academii, cu cei mai buni antrenori, dar nivelul fotbalului din America este mult mai mic decât în restul lumii. Am văzut frustrarea lui şi, de asemenea, am simţit că a fost un moment bun. Am simţit că am nevoie de o schimbare şi am vrut să ies din America pentru un minut – aşa cum ştiţi, nu este cel mai bun moment al Americii", a spus Madonna în interviu.

Madonna mai spune că nu-şi doreşte decât să-şi încurajeze copiii să-şi urmeze visele şi să fie „oameni buni“.

„Mulţi oameni îmi spun, «Cred că vrei mult ca fiul tău să fie un fotbalist de succes, fiica cea mare să fie dansatoare şi Rocco să fie pictor». Mereu am spus nu, ceea ce-mi doresc pentru copiii mei este să fie iubitori, plini de compasiune şi nişte oameni responsabili. Vreau doar să fie nişte oameni buni care îi tratează pe alţii cu demnitate şi respect, indiferent de culoarea pielii, religie şi gen. Ăsta e cel mai important lucru. Dacă se întâmplă să fie următorii Picasso sau Cristiano Ronaldo, atunci minunat, este doar cireaşa de pe tort“, a mai spus artista.