INTERVIU Fuego: „Glumele cu împodobitul bradului au fost benefice, mi-au crescut popularitatea“

Sunt foarte cunoscute glumiţele de sărbători şi poveştile cu împodobitul bradului. V-au afectat, cum le priviţi acum, după atâţia ani?

Sunt imun, relaxat. Unele chiar îmi plac foarte tare şi fac şi eu, de multe ori, glume pe seama acestui trend, cu bradul. Au fost benefice mare parte din ele, pentru că mi-au crescut cota şi popularitatea. În general, eu apreciez umorul, dar pe cel de calitate, atunci când e făcut cu simţ de răspundere, argumentat, fără gratuităţi şi răutăcisme ieftine. Niciodată nu am fost afectat de lucrurile care nu sunt adevărate, de situaţiile în care anumiţi oameni vor să fie interesanţi cu orice preţ şi aleg metodele acestea simpliste, ieftine. Eu ştiu să-mi văd de drumul meu şi iată că, de 20 de ani deja, reuşesc să fiu pe buzele românilor, jucând şi două turnee anuale sold out. Glumeţii pot continua, iar interesanţii pot să ştie că locul meu rămâne aici, în timp ce al lor va dispărea curând, rămând în urmă un mare nimic.

Aţi avut curajul să acceptaţi campania KFC, în care oamenii vă ţineau ocupaţi pentru a vă împiedica să împodobiţi bradul.

Nu a fost vorba de curaj. A fost o provocare şi o campanie extrem de bine gândită şi targetată. Ca drept dovadă şi răsplata: ea a şi câştigat un premiu important la o competiţie de publicitate în străinătate. În general eu sunt omul provocărilor. Cântăresc mult, analizez şi dacă se merită, păi se merită să accept. Nu sunt, contrar aparenţelor, un tip comod sau învechit. Spun asta despre mine cei ce nu mă cunosc. Dacă a fost să fug de ceva în viaţa asta, acela a fost penibilul. Mi-e efectiv teamă de penibil şi cred eu că am reuşit să-l „fentez“ de multe ori. Aşa că prima temere a fost aceasta, de a nu fi penibil, de a nu cădea într-o latură care să nu fie pe gustul celor ce-mi apreciază munca. Mai apoi am luat în calcul şi haterii, dar pe ei n-ai cum să-i opreşti şi, cumva, în economia unei reuşite îşi au şi ei rostul lor. Cu atât mai mult cu cât eu sunt călit, obişnuit cu cei care atunci când nu au altceva mai bun şi mai inteligent de făcut, fac o glumiţă cu bradul.

Până la urmă care a fost motivul pentru care aţi acceptat provocarea?

Am crezut în idee şi în felul în care aceasta poate transmite un mesaj, punându-mă şi pe mine într-o lumină propice, mai ales că nu ne adresam neapărat celor din zona mea de interes. Analizând la rece, mi-am dat seama că autoironia şi punctarea pe acest mit urban nu va face decât să-i anihileze pe cei ce nu sunt capabili să vadă şi altceva la mine cu excepţia bradului, şi sunt destule în toţi anii aceştia. Iar cocktailul pe care l-au propus cei de la companie, pentru răcorire, după ce eu prelungeam vara, este chiar interesant, un produs natural, care are mare trecere la public. Ştiu bine că ironiile sunt oricum inevitabile şi mai ştiu că nu te poate iubi toată lumea. Eu mi-am învăţat lecţia şi chiar nu-mi doresc să fiu pe placul tuturor. Fiecare poate alege ce muzică ascultă, ce-i place sau ce promovează mai departe. Eu în schimb îmi fac treaba cu seriozitate, reuşind de mai bine de 10 ani, fără brad, credeţi-mă, să umplu în toată România, de două ori pe an, sălile de spectacol, fără case de producţie impresionante alături. Da, am avut rezerve, dar eu ştiu că poţi anihila multe atunci când tu eşti cel care priveşte totul cu relaxare. Iar asta a ajutat. Cel puţin pentru cei ce au văzut dincolo de superficialitate. Vedeţi voi, autoironia şi gluma fină vor fi mereu apanajul oamenilor inteligenţi şi capabili de a face lucruri cu simţ de răspundere.

Care au fost reacţiile?

Am primit numeroase mesaje şi semnale din partea unor oameni care n-aveau nicio legătură cu mine – scriitori reputaţi, jurnalişti, oameni de presă şi colegi. Au fost şi păreri contra, care spuneau că nu a meritat să mă implic în această campanie, dar sunt şi am fost mereu omul provocărilor, răspunzând deschis la tot ce a fost nou şi calitativ. Şi poate în felul acesta va înţelege toată lumea că povestea cu bradul e un mit, care dă bine în preajma sărbătorilor şi care ne face mai umani, într-o lume în care punem accentul doar pe ce-i lipsit de esenţă.

Eram vulcan de energie. Cum am stat la bloc, făceam drumul de jos la etajul doi de minim 60-70 de ori pe zi. Alergam, făceam tot felul de năzbâtii, apoi dădeam spectacole. N-am făcut în schimb boacăne mari. N-am spart geamuri, n-am avut mâini şi picioare rupte. Aveam multă energie şi nu aveam astâmpăr. De fapt, cred că nu aveam răbdare prea multă, iar asta m-a urmărit şi peste ani, pentru că nici acum, la 42 de ani, eu nu sunt forte la acest capitol. Îmi plăcea enorm să cânt, iar scara mea ştia asta pentru că o făceam mereu, cu glas tare. Mi-am trăit pe deplin acea perioadă şi nu regret nimic din anii în care poate am fost mult prea obraznic pentru genul de copil pe care mama şi l-ar fi dorit. Iar ca un secret – de Crăciun, contrar tuturor glumelor, chiar îmi plăcea să împodobesc bradul, fără să o rog pe mama. Sigur că într-o zi mâncam mai toate bomboanele şi lăsam staniolul.

Ambii mei părinţi au muncit din greu, făcând toate sacrificiile şi eforturile posibile pentru a investi în mine, în educaţia mea, în tot ce aveam nevoie ca să pot face ulterior performanţă. Sigur că era un joc de noroc! Oricât talent aş fi avut, dacă nu prindeam şansele potrivite, nu ajungeam azi aici, să putem avea acest interviu, iar eu să devin subiect despre care să se scrie. Tatăl meu a muncit aproape 40 de ani în fabrică, cu muncă fizică, cu eforturi enorme, făcând zilnic naveta, aproape şase kilometri, între Turda şi Câmpia Turzii. Mama a fost decorator la fabrica de sticlă Turda. În serie, ele ornau celebrele pahare, gobluri pentru export. Ambii au depus eforturi măreţe pentru ghemotocul de mine, pentru a creşte întâi, apoi pentru a mă educa. Mama mergea în Ungaria cu globuri şi pahare pentru a le vinde şi pentru a face câţiva bănuţi în plus ca să nu-mi lipsească nimic. Şi chiar dacă nu am fost bogaţi, mie nu mi-a lipsit ceva vreodată. Mai apoi, eu am mers către Bucureşti şi tot ei m-au ţinut în facultate şi la orele de canto cu George Grigoriu. Şi-au dăruit viaţa toată unicului lor copil. Asta le-a fost menirea.

Era una dintre activităţile noastre frecvente vara. Sigur că făceam asta fără ştirea mamei, care ar fi înnebunit dacă ar fi ştiut că ne scăldam de câteva ori pe zi în apa rece şi limpede a Arieşului, care străbate tot oraşul Turda. Am stat, până la un punct, multă vreme la bunica mea, care avea apartament fix în zona râului. Momentele acelea le rememorez şi-acum şi am o singură concluzie – copilăria, în general, nu mai e ce a fost. Şi nu doar din pricina evoluţiei tehnologiilor. Copiii nu se mai bucură de intensitatea momentelor. Repet, nu sunt un nostalgic. Ba dimpotrivă, nu mă cantonez deloc în trecut, eventual doar în zonele care merită a fi readuse în actualitate. Dar copilăria de cândva avea aerul nonşalanţei, nu avea gadget-uri şi noi ştiam să ne bucurăm de-o simplă baie în Arieş. Acum, Arieşul e ceva exotic pentru puşti. Eu sunt fanul schimbărilor, dar acestea ne ştirbesc din cursul firesc al vieţii, al descoperirilor. Fiecare etapă trebuie parcursă la vârsta ei, iar copilăria este cheia celor mai importante fericiri de peste timp.

Eram conştiincios şi tipic fecioarei, încercam să repect cu stricteţe regulile, dar relaxat, fără stres major. Am înţeles la un moment dat că este esenţial să-mi fructific talentul, fără să las în plan secund celelalte materii. N-am fost primul la toate, dar nici nu mi-am dorit. Uitându-mă acum, peste ani, îmi dau seama că am procedat corect. Adică am menţinut un echilibru, am căpătat cultura generală, atât de esenţială şi nici nu m-am făcut de ruşine. Nu am fost primul din clasă, dar m-am menţinut în top şi am încercat să fiu demn de talentul pe care-l aveam. Şcoala a fost o plăcere pentru mine, nu o corvoadă. Şi o priveam în felul acesta, la fel cum o înţeleg şi acum. Mergem acolo să învăţăm, mai mult sau mai puţin, să ne dezvoltăm, să ne facem prieteni, să ne maturizăm.

Bunul simţ în primul rând. Am înţeles de mic că aceasta e calitatea care te poate scoate din orice încurcătură, reuşind astfel să mă plaseze pe un loc pe care alţii nu au acces. M-au învăţat să ascult şi să înţeleg. Mi-au arătat şi greşelile. M-au crescut un om echilibrat şi mereu mi-au spus că există şi o a doua variantă, chiar şi atunci când totul pare fără ieşire. Oricum noi suntem oglinda părinţilor, chiar dacă acumulăm în ani diverse alte experienţe. Şi am mai învăţat de la ai mei să fiu cumpătat, să cred, să mă încred în oameni, chiar dacă mulţi m-au dezamăgit, să râd, să fiu optimist. Să fiu om.

Cum v-aţi descoperit vocea? Cântaţi la serbările de la şcoală?

Eu am cântat din momentul în care am început să vorbesc şi să leg câteva vorbe. Practic, atunci a început totul şi tot atunci au descoperit ai mei că ceva se leagă la mine. Şi au început să mă înregistreze. Ştiam toate cântecele muzicii uşoare româneşti pe la vreo trei ani şi tata mă imprima. Am şi acum casetele, care fac, la propriu, deliciul tuturor. Apoi, am fost, desigur, vedeta şcolii. Nu exista manifestare artistică fără mine. Plus că eu le şi organizam, le aranjam, le regizam şi cântam cu foc. Cred că la mine povestea aceasta cu „artistăreala“ este un har, este un dat pe care l-am avut şi care a crescut cu mine laolaltă. Nu am fost în căutări, am ştiut mereu că asta trebuie să fac, chiar dacă bunica îşi dorea să fiu preot sau cei din familie să îmbrăţişez alte meserii, necrezând vreodată că eu voi reuşi să ajung cineva, pe propriile puteri.

Vă amintiţi prima dată când aţi urcat pe scenă? Cum a fost acea experienţă?

Păi eram mic tare, cred că aveam vreo cinci ani şi am urcat pe scenă la Casa de Cultură ca să cânt o piesă. Nu aveam emoţii, pentru că deja eram vedeta familiei. Şi niciodată eu nu am avut trac de scenă. Sigur că existau emoţii fireşti, pe care le mai am şi acum, dar niciodată ele nu mi-au afectat actul artistic, indiferent de vârstă. Scena mare, publicul din faţă, căruia i te adresezi, sunt ca un microb de care nu mai scapi niciodată. Atunci, la vârsta aceea fragedă, m-am infestat. Şi mi-a rămas până azi. Parcă ţin şi-acum minte emoţiile dinaintea intrării. Oricum, astfel de sentimente sunt greu de povestit dacă nu se simt. Presiunea cortinei, momentul intrării, adrenalina, toate acestea la un loc te fac şi mai sigur şi mai stăpân pe tine, asta desigur, dacă ai talent şi ştii ce trebuie să faci. E o artă ţinerea publicului în mână şi eu sunt fericit că am reuşit să deprind, de mic, câteva din aceste taine.