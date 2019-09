Imagini de la botezul fetiţei Elenei Udrea. Cine este naşa micuţei Eva Maria FOTO

Elena Udrea şi soţul său, afaceristul Adrian Alexandrov (32 de ani), au botezat-o vineri, 20 septembrie, pe fetiţa lor, Eva Maria, în ziua în care micuţa a împlinit un an, scrie Click!.

Ceremonia a avut loc la Mănăstirea Caşin din Capitală, iar biserica arăta precum o seră, fiind decorată cu aranjamente florale albe.

Una dintre naşele copilei este creatoarea de modă Dana Budeanu, cea care s-a ocupat şi de ţinutele purtate de Elena Udrea şi Eva Maria. Micuţa a mai avut încă o pereche de naşi, un cuplu apropiat fostului ministru.

Mama şi fiica, dar şi naşa, au purtat ţinute albe. Elena Udrea a îmbrăcat o rochie strâmtă, până la genunchi, cu mâneci lungi şi umeri supradimensionaţi, în timp ce Eva Maria a avut o rochie stil prinţesă, cu dantelă. Dana Budeanu a optat pentru un costum alb, cu pantalon evazat şi sacou scurt în faţă şi mai lung în spate.

Fostul ministru a mărturisit, plină de emoţii, că botezul fiicei sale este cel mai important moment din viaţa ei: „E cel mai important moment din viaţa mea după cel în care am născut-o, fix acum un an, la ora 14.00 după-amiază, ora României. Îmi doresc din tot sufletul ca toată viaţa ei să trăiască în voia lui Dumnezeu. Să fie înconjurată de iubire şi la rândul ei să ofere iubire“.

„Am fost emoţionaţi. Nu a fost uşor în momentul în care a băgat-o în cristelniţă“, a spus şi Alexandrov.

Udrea a dezvăluit că cea de-a doua rochiţă purtată de Eva după creştinare, cea roz, este de la Cătălin Botezatu.

Eva Maria a fost născută în urmă cu un an în Costa Rica, ţara în care mama sa a fugit, în speranţa că va scăpa de închisoare.

Când a fost întrebată dacă micuţa se va face politician, Elena Udrea a răspuns: „Poate reuşeşte ea unde am pierdut eu acum cinci ani. Da, să rămână acasă. Eu am promis că o aduc aici, încă de când era în burtică. Am sperat până în ultima clipă că acest botez va avea loc aici şi Dumnezeu ne-a ajutat şi s-a întâmplat“.

După ceremonie, invitaţii au fost aşteptaţi la un restaurant select din zona Herăstrău. Printre invitaţii la marele eveniment s-au aflat Traian Băsescu, cel despre care se zvonea iniţial că va fi naşul micuţei, şi Rudel Obreja, condamnat alături de Udrea în dosarul „Gala Bute“.

Fostul ministru al Transporturilor s-a întors în ţară în luna iulie, după ce fugise în Costa Rica în ideea de a scăpa de condamnarea din acest dosar. Cu toate acestea, a primit şase ani cu executare. Udrea a fost arestată în Costa Rica timp de trei săptămâni după ce a născut, dar eliberată ulterior în urma deciziei CCR, prin care completurile de cinci judecători de la Instanţa Supremă au fost declarate nelegale.

