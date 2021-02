Idila secretă dintre Whitney Houston şi fratele lui Michael Jackson, Jermaine. Regele Pop n-a fost de acord cu relaţia lor!

Hitul nr. 1 al lui Houston, Saving All My Love For You, are ca subiect idila interzisă a celor doi muzicieni. Balada este despre o femeie care are o aventură cu un bărbat însurat, cum era Jermaine la acea vreme, iar Whitney a angajat un model care să semene leit cu cel care i-a fost iubit, pentru a apărea în videoclip.

Michael Jackson a fost printre puţinii oameni care au ştiut de relaţia de un an a celor doi amorezi şi nu a fost de acord cu ea. Dar pasiunea a fost atât de intensă între Whitney şi Jermaine, încât aceştia nu au rupt complet legătura nici după ce s-au hotărât să se despartă. Houston a fost cea care i-a alinat durerea lui Jackson în 2009, după ce acesta îşi pierduse fratele, pe Michael.

