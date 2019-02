Gollum din „The Lord of the Rings“ e istorie. Cum arată acum actorul care a făcut celebră replica „My precious“

Gollum din „Lord of The Rings“

Născut în Marea Britanie, pe 20 aprilie 1964, celebrul actor, regizor şi producător a fost nominalizat de-a lungul carierei atât la Globurile de Aur, cât şi la premiile Bafta, iar printre filmele în care şi-a făcut auzită vocea au fost „The Lord of the Rings“, „The Hobbit: An Unexpected Journey“, „King Kong“, „Star Wars“ şi „Mowgli: Legend of the Jungle“.

În anii trecuţi, Andy Serkis a vorbit, nu doar o dată, despre celebrul rol din „The Lord of the Rings“, afirmând că personajul cunoscut drept Gollum sau Smeagol a fost destul de greu de realizat.

Iată cum arată în prezent actorul Andy Serkis, cel care i-a dat viaţă lui Gollum

