George Burcea, reacţie dură după ce Andreea Bălan a confirmat despărţirea: „Vedeţi-vă de gunoiul din propria viaţă“

George Burcea (32 de ani) a reacţionat pe pagina sa de Facebook după ce Andreea Bălan (35 de ani) a confirmat că cei doi s-au separat şi urmează să divorţeze.

Actorul a anunţat că el este cel care a decis să pună punct relaţiei de cinci ani cu Andreea Bălan şi un mariaj de câteva luni. De asemenea, actorul le răspunde dur celor care îl critică pentru faptul că „şi-ar fi abandonat copiii“, vorbeşte despre consumul de substanţe interzise şi, în plus, îi aduce mai multe acuzaţii soţiei sale.

Vorbind despre incidentul din seara când a fost prins de oamenii legii drogat la volan, George Burcea spune că lucrurile nu s-au petrecut aşa cum au declarat cei de la Poliţia Ilfov, ci că Andreea este cea care i-a alertat pe poliţişti în legătură cu starea în care se afla. Acesta a mai adăugat că soţia lui i-a verificat telefonul pentru a afla ce fel de substanţe consumă.

În aceeaşi postare, actorul a lansat câteva replici dure şi la adresa tatălui său, Nelu Burcea, căruia i-a transmis că nu este în măsură să vorbească public despre relaţia lui şi să-l „discrediteze“ având în vedere că bărbatul şi-a omorât amanta şi că a fost adesea violent cu soţia lui, mama actorului.

Andreea Bălan şi George Burcea s-au căsătorit religios pe 15 septembrie, după cununia civilă care a avut loc pe 10 august. Cei doi au împreună două fetiţe, pe Ella (3 ani) şi Clara (6 luni).

Redăm integral textul publicat pe Facebook de George Burcea:

„După o perioadă de cinci ani, am decis să pun capăt relaţiei cu Andreea. Celor care dau cu presupusul, fac dezbateri de prost gust sau scenarii aberante, aş dori să le transmit următorul lucru: vedeţi-vă de gunoiul din propria viaţă.

Dacă nu mai locuim sub acelaşi acoperiş, nu înseamnă că mi-am abandonat copiii. Locuiesc la 7 km de ei şi îi vizitez la 2-3-5 zile (în funcţie de activităţile profesionale), iar după ce trece gripa vom petrece şi mai mult timp împreună prin parcuri/săli de repetiţii, platouri sau excursii.

Dacă despre mine care sunt aici, în Bucureşti, lângă copii, spuneţi că i-am abandonat, atunci ce părere aveţi de părinţiii care i-au lăsat la maternităţi, i-au aruncat la coş, i-au lăsat pe străzi, la rude, vecini, au plecat din ţară sau si mai rău, au intrat în puşcărie din cauza unei crime, de exemplu...?! De ei ce spuneţi?

Este cert faptul că fetiţele mele suferă pentru că nu sunt acolo în fiecare zi, dar în acelaşi timp consider că ei, copiii, suferă mai mult dacă se dezvoltă într-o familie cu violenţă fizică sau psihică, cu ţipete şi frustrări din partea părinţilor.

Andreea m-a prezentat vouă, publicului mai larg, ca fiind cel mai bun soţ si mai ales tată..... Vă confirm că aşa am fost. Am spălat, călcat, am făcut curăţenie, mâncare, cumpărături, am spălat copiii, n-am dormit multe nopţi pentru a sta cu ei (oricum era datoria mea de părinte), am ajutat-o pe Andreea şi la treburile pe care le-a avut din punct de vedere profesional şi în acelaşi timp am filmat pentru alţii (filme în Uk, America, Germania, Italia, India, România ), reclame worldwide, proiecte de film personale în care am băgat mulţi bani (banii munciţi de mine, nu de alţii), repetiţii/spectacole la teatru, dezvolt ceva business cu un prieten (unde am investit foarte mulţi bani- tot ai mei), am făcut producţie de la zero (cu colegii din casa de producţie/ ONG) şi reclame pentru diferite branduri, scriu la roman, piesă de teatru şi film, încerc să atrag bugete şi să fac multe alte activităţi.... dar cum să ştiţi voi toate aceste lucruri dacă staţi toată ziua pe canale TV care nu fac altceva decât să vă îndobitocească şi care sunt pline de prostie, citiţi toate ziarele ( online şi print) care au la bază oameni de categoria 0 şi bârfiţi cu prietenii voştri apropiaţi sau imaginari... pentru că „viaţa voastră e minunată“, iar Burcea e un mare dobitoc care-si cumpără substanţe din banii mamelor voastre....

Revenind la familie şi la treburi: am făcut toate aceste lucruri în casă pentru că bunica m-a învăţat să fac de toate (te iubesc, bunico), pentru că am bun simţ şi mai ales pentru că mereu am considerat că femeia nu trebuie să fie sclavă în casă (aşa cum au fost bunicile şi chiar mamele noastre), iar bărbatul să fie servit ca un rege.... Am considerat că implicarea bărbatului este imperios necesară (cu o limită de bun simţ), pentru bunul mers al familiei şi mai ales pentru psihicul copiilor. Totodată am încercat să împart treburile în casă în aşa fel încât soţia să-şi poată face treaba mereu, pentru că un artist care este pe piaţă de 20 de ani produce mult şi niciodată nu poţi compara cu cât poate produce un actor abia ieşit din facultate. În acelaşi timp, datorită acestor înţelegeri eu am putut să fiu alături de familie, alături de teatru, film, iar când am prins oportunitatea, am investit proprii bani în proiecte în care am crezut. Şi am fost singurul care a crezut în toate proiectele. Mereu.

Politia Ilfov nu «m-a filat mult timp» aşa cum au scris «genialele» ziare sau cum IPJ a dat comunicat (cred), ci au fost informaţi de Andreea. Spun asta pentru că eram de faţă când s-a întâmplat acest lucru. Tot acolo eram cand mi s-a cerut politicos să eliberez «platoul de filmare». Andreea ştia că eu am consumat substanţe. De unde? Şi-a însuşit telefonul meu de multe ori când eram în lumea viselor, apoi a început să întrebe în dreapta şi-n stânga.

Faptul că am început să scriu la carte nu m-a făcut să o iau razna (cum au spus anumiţi apropiaţi…) sau să-mi deschidă răni din trecut, ci mi-a dat o putere şi mai mare să lupt pentru cauză şi să transform această poveste într-o formă de artă: - campanie- roman-piesă de teatru şi film. Iubesc mult ceea ce fac şi am nevoie de linişte şi susţinere morală de la cei din jur pentru a face lucruri cât mai bune… Şi de susţinere morală aveam şi la toate proiectele pe care le-am dezvoltat sau măcar să nu mi se reproşeze (de sute de ori), că investesc prost şi că ar trebui să fac altceva...).

Haideţi să nu mai pledăm în victime pe la TV doar de dragul publiclui, emoţiei sau mai ales al marketingului… Când marketingul bate sufletul, face ca de exemplu un vis american să fie doar o făcătură ordinară, o şedinţă foto de dragul publicului, fără a avea substrat, candoare, dorinţă pură sau alte sentimente care au legatură cu sufletul omului....

Faptul că eu am consumat o substanţă interzisă de lege nu văd de ce ar fi problema întregii ţări... Pe lângă asta, să ştiţi că mi-am luat problema» cu banii munciţi de mine, nu de mama, Andreea sau din banii voştri. Nu uitaţi că am voie să fac ce vreau cu banii mei, iubiţilor.... Pe lângă acest aspect, în ultimii cinci ani nu stiu dacă m-am îmbãtat de cinci ori şi atunci a fost de ziua mea, din banii mei şi într-un loc sigur, nu în club, pe stradă sau la volan, cum pretind anumite scursuri ale societăţii, scursuri care au consumat şi poluat degeaba zeci de ani. Conform legii eu am greşit şi totodată mi-am şi asumat acest lucru, iar mai târziu voi plăti. Nu vă faceţi griji, ştia Burcea că vine şi ziua plăţii.

Tot legat de substanţe, de unde până unde «dependent»? Aţi stat la nasul meu/gura mea să mă controlaţi? Mi-aţi cumpărat voi? Ştiu foarte bine să am grijă de mine, de sănătatea mea şi niciodată nu m-aş duce într-o zonă dacă ştiu că-mi poate face rău, dar probabil sunteţi incapabili să inţelegeţi/pricepeţi că mai sunt şi oameni care ştiu cum să-şi «manageruiască» viaţa şi plăcerile, curiozităţile etc.

M-au sunat colegi de film şi teatru să-mi spună că nişte indivizi ( tot colegi de teatru), au ţinut morţiş să-i informeze că «George Burcea se droghează, e rău, aveţi grijă la el», sau le-au băgat pe gât multe tâmpenii care nu-şi au locul. «Iubiţii» mei, vedeţi-vă de viaţa voastră şi de rahatul din casele voastre.... căci oamenii ştiu cum este omul George Burcea, iar tot ce faceţi voi este să confirmaţi faptul că bârfa este scopul principal pentru care voi trăiţi. Vă trimit multă iubire şi înâelegere... Spor la bârfã. Cu asta veţi rămâne.

Cât cretinism poate să existe din partea «presei» încât să mă «cupleze» cu diferite persoane cu care apar... Voi credeti că dacă «m-aş cupla», v-as lăsa să vedeţi acest lucru? Nu m-am despărţit de sotie să dau iama în fetele din B.... Încep un nou spectacol, joc în Biloxi şi mai am şi restul activităţilor menţionate mai sus. Încetaţi să mă mai urmăriţi zilnic, vă rog. Am auzit că se scumpeşte benzina, dragi «paparazzi».

Iubită presă, sunt atât de multe probleme la nivel naţional care ar trebui să vă preocupe, iar voi v-aţi oprit la Andreea Bălan şi George Burcea? Serios? Aceasta este cea mai mare problemă a României? Sunteţi jalnici şi patetici atât voi, cât şi emisiunile voastre de doi lei. Încetati să vă mai daţi cu părerea, pentru că doar eu şi soţia ştim cu exactitate ce a fost în casa noastră. Mă rog... casa ei.

Am observat că domnul Burcea (tata), a ieşit în presă în ultimul timp şi m-a discreditat total. Ce poţi să-i ceri unui om care şi-a bătut fosta soţie (mama) până la leşin, şi-a omorât fosta amantă, şi era cât pe ce să bage un cuţit în propriul fiu.... Burcea mic. În curând îi voi demonta tot ce a spus şi abia aştept să-l văd cum îşi înghite amarul din propria cavitate bucală.

S-a discutat mult despre prezenţa mea în emisiunea lui Brancu şi Majda. Nu mergeam dacă nu-i promiteam Majdei că o fac (am fost colegi la Facultatea de Teatru) şi că prima şi ultima emisiune la care merg va fi a ei. Şi aşa am şi făcut. Am mers să vorbim despre campania «Sincer eu», doar că domnul prezentator, după ce m-a lăsat să-mi spun monologul (de care nu era interesat oricum), a început să primească mesaje (în direct), cu întrebările pe care trebuie să mi le adreseze (lucru pe care l-a şi făcut), doar că fiind nesatisfãcut de răspunsurile mele de moldovean cu coloană (sau prost uneori), s-a supărat şi a început să primească şi mai multe detalii (din familie). De la cine primea întreările? Eiii, hai că vaţi prins…

Sfat: niciodată, dar niciodată să nu ameninţaţi pe cineva că-l puteâi distruge aşa cum aţi mai făcut-o cândva.... Niciodată. Din interiorul acelui om va ieşi un crocobaur mare care se va lua la trântă cu voi. Şi nu va ieşi bine, indiferent câte conexiuni aveţi la nu ştiu ce nivel. Nimeni nu va părăsi cuibul dacă acolo-i bine...

Am primit peste 2000 de mesaje şi 1300 de comentarii (le-am banat/şters), în care sunt înjurat în ultimul hal. Am un mesaj pentru deştepţii care au făcut, fac sau care vor mai face acest lucru: fiecare mesaj mă încarcă cu o energie debordantă şi mă linişteşte când văd că sunt oameni mai proşti decât mine. Şi sunt multi...

Domnule miel cu 7 nări, noi doi nu am avut niciodată discuţie/contract pentru o eventuală sumă de bani. Poate ai avut cu altcineva şi ai uitat. Nahhh, bătrâneţea... Se poate, bineînţeles, ca frustrarea să-ţi fie atât de mare, încât să dai din tine tot ce ai mai rău posibil. Nici nu te-am perceput altfel vreodată. Eu cred că ar trebui să-ţi întrebi producătorii de câte ori m-au sunat în trei zile ca să-mi ofere bani pentru a sta pe canapeaua ta şi pentru a-mi spune povestea. Nu vrei ca publicul să ştie că voi plătiţi oamenii să stea pe canapea? Ehh, lăsaţi, că nu suntem toţi la fel de proşti aşa cum ne consideraţi dumneavoastră, domnule. Doare când cineva vă dă de gol, nu? App, senior, tot presa voastră de rahat a inventat suma. Eu nu am spus niciodată ce suma mi-aţi oferit, pentru că nu v-am lăsat să ajungeţi până acolo. Hai, aveţi grijă de nasul vostru. P.S. Aveţi ceva de tras. P.P.S. Rog binefăcătorii să-şi vadă de mucii lor şi să dea sfaturi despre cum şi ce ar trebui să fac“, a fost mesajul lui George Burcea.