Florin Piersic: „Sunt foarte speriat de ce se întâmplă, mai ales că am avut nişte colegi care s-au îmbolnăvit“

Îndrăgitul actor Florin Piersic (84 de ani) a revenit duminică seara, 6 septembrie, în faţa a sute de oameni care s-au adunat să-l vadă la Grădina de Vară a Teatrului Herăstrău, în piesa „Străini în noapte“.

Întrebat despre cum a traversat perioada pandemiei, cu toate riscurile şi greutăţile ei, actorul a declarat: „A fost şi este o perioadă grea în continuare. Am o bucurie că am putut din nou să mă întâlnesc cu publicul meu minunat, cu publicul meu drag. Pentru un actor, 6 luni de pauză nu a fost ceva rău, mă refer aici strict la piesă, pentru că eu o ştiu ca pe apă. Gândiţi-vă că astăzi este a 1 119-a reprezentaţie. Însă, personal vorbind, am avut emoţia plăcută a revederii spectatorilor. Pentru mine publicul este partenerul pe care îl iubesc cel mai tare. Maestrul Radu Beligan, regizorul piesei „Străini în noapte", spunea aşa: "Florin, parenerii tăi de pe scenă sunt una, iar primul, cel mai important, e publicul. Tu pentru el joci. El ascultă vede, apreciază dacă-i bine, dacă-i rău". Ori eu dacă am fost îndrăgit de public, şi pe unde am fost, am fost foarte bine primit şi am încercat din toată inima să mă prezint în aşa fel încât nimeni să nu plece nemulţumit. Nu am fost foarte fericit în această seară că am jucat aşa, fără ca la final să îmi îmbrăţişez spectatorii, să zambim împreună. Dar asta e viaţa“, a spus actorul pentru ziarul Click!

„Am aşteptat şase luni de zile, am stat cât am putut mai izolat. Am avut grijă, dar n-am putut să stau chiar foarte izolat, pentru că toată lumea m-a sunat. Trebuie să mă îngrijesc şi eu, pentru că ferească Cel de Sus să mi se întâmple ceva. Sunt foarte speriat de tot ce se întâmplă, mai ales că am avut nişte colegi care s-au îmbolnăvit. Doamne ajută, au scăpat, dar suntem toţi foarte speriaţi. Şi în seara aceasta, am venit aşa, şi cu bucurie şi cu speranţă. Am avut emoţii pentru că nu ştii ce se poate întâmpla. Mi-am luat toate măsurile. Sper că nimic nu se va întâmpla cu venitul meu aici. Dar ştii cum e, doar cum vrea Dumnezeu“, a mai spus actorul Florin Piersic.

Actorul a mărturisit şi că a păstrat legătura cu familia prin intermediul telefonului, sigurele deplasări pe care le-a făcut fiind la casa pe care o are la Cluj. „Am stat cuminte, m-am mai dus până în Cluj unde am casa, am ieşit cu mare grijă să mă mai întâlnesc cu prietenii mei, dar scurt, cu foarte mare grijă, stricteţe. Am mai citit, am mai şi repetat. Am vorbit foarte mult la telefon. Şi cu Florin junior şi cei doi copii ai lui, mă refer la nepoţica mea de 13 ani şi la Sasha care are şi el 3 ani. Dar şi cu fiul meu Daniel, care locuieşte la Viena şi are şi el doi băieţi mari. Am un nepot de 10 ani, şi altul de 6 ani. Sunt foarte liniştit şi bucuros de ei. Poate ne-au lipsit îmbrăţişările, revederile, dar am stat conectaţi permanent.“