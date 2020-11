Damian Drăghici: „Pe mama am cunoscut-o acum un an, pe tata nu cred că l-am făcut niciodată fericit. Nimeni în familie nu e mândru de mine“

A cântat pe cele mai mari scene ale lumii cu nume importante ale muzicii internationale şi de fiecare dată a ridicat sala în picioare, însă vorbeşte rar despre copilărieşi familia lui.

Damian Drăghici este invitatul Irinei Păcurariu la „Reţelei de idoli”, luni, 16 noiembrie, de la ora 21:00, interviu despre care artistul spune că este cel mai sincer pe care l-a dat vreodată.



„Bunicii m-au crescut. Pe mama am cunoscut-o acum un an, iar pe tata nu cred că l-am făcut niciodată fericit, nu l-am mulţumit, în general, nimeni în familie nu e mândru de mine, lucru care m-a deranjat şi de asta nu m-am oprit să încerc să dovedesc. Întotdeauna mă gândesc că nu am făcut nimic în viaţă, mi s-a spus întotdeauna n-o să faci nimic, o să te bată râsul... Când ţi se spune că nu o să faci nimic, sunt vorbe pe care ţi le spui, mai târziu, tu”, spune artistul.



Născut într-o familie de muzicieni, Damian Drăghici a început să înveţe naiul la vârsta de 10 ani, după ce cântase la diferite instrumente de la vârsta de 3 ani.

A fugit din România la 18 ani, prin Iugoslavia, ajungând ulterior în Grecia. După ce a cântat o vreme pe străzi şi cluburi, a fost descoperit de subsidiara olandeză a firmei Sony Music, care i-a oferit şansa să înregistreze. După o audiţie ce a avut loc la Atena, i-a fost oferită o bursă integrală la Colegiul de Muzică Berklee, din Boston. La Berklee, nefiind niciun profesor de nai cu care să poată studia, a studiat cu profesorul de saxofon George Garzone.

A locuit în Los Angeles, are 20 albume înregistrate şi a participat ca invitat pe un album care a câştigat un Premiu Grammy, anume albumul „Silver Solstice”, al formaţiei Paul Winter Consort, în 2006.



„Damian Draghici a ajuns în SUA la 27 de ani, exact pe 31 august, seara în care murise Prinţesa Diana. A intrat acolo ca în filmele străine, nu înţelegea nimic. Spiritul lui, pe care îl are şi acum la 50 de ani, l-a făcut să se adapteze. La un moment dat, erau toţi într-un cerc să spargă gheaţa şi erau copii de 19 ani, americani cu curaj şi cu putere. El, Damian, era doar introvertit, rrom crescut în România. Acela a fost momentul în care şi-a zis „Cum aş putea fi ca ei?”. Uitase ce făcuse până la 27 de ani în faţa acestui curaj care nu face parte din cultura noastră", povesteşte Irina Păcurariu, realizatoarea „Reţeaua de idoli”.



În luna martie, în pandemie, artistul a scos oamenii la ferestre cu naiul său, susţinând un concert în balconul casei sale.



„Cred că în perioada pandemiei am ajuns într-un loc în care fugim de noi în fiecare zi - de asta divorţuri, separări. În următoarea viaţă, dacă ar fi să mă întorc şi să îmi aleg o meserie nobilă, aş vrea să fiu doctor. Nu există lucru mai nobil... aparent artiştii se dăruiesc altora, dar noi suntem egoişti“, a spus Damian Drăghici.