CTP răspunde celor care l-au criticat după ce a lăudat un spital privat: „Un gest de apreciere faţă de nişte profesionişti într-o ţară plină de impostori nepăsători“

Cristian Tudor Popescu a primit critici, în mediul online, după ce a povestit, într-o postare pe pagina personală de Facebook, cum a fost tratat într-un spital privat din România , unde a fost internat recent timp de 72 de ore, în urma unor probleme de sănătate.

Jurnalistul a ţinut să revină cu explicaţii după ce mai multe persoane au fost de părere că „a făcut reclamă spitalului“ sau că a fost tratat „cu atâta grijă“ numai datorită faptului că este persoană publică.

„Am parcurs, surprins, numărul uriaş de citiri şi comentarii la postarea mea medicală – nu o voiam decât un gest simplu de recunoştinţă şi apreciere faţă de nişte profesionişti cu conştiinţă, într-o ţară plină de impostori nepăsători“, a scris CTP.

Printre comentariile primite de jurnalist se regăsesc unele precum: „Regina Maria e spital privat, aşa că nu se pune. Să vedeţi cum e la stat!“, „La privat e scump, nu ne spuneţi cât v-a costat? Halatul, cât e halatul? Noi nu ne putem permite...“, „Sunteţi CTP, de-aia au avut atâta grijă, dacă eram «noi», muream pe-acolo“, „Aţi scris textul ca să le faceţi reclamă, adică să le daţi o şpagă celor de la Regina Maria“, „Am fost şi eu la Regina Maria şi aşa e, m-au tratat foarte bine, deşi nu sunt persoană publică“, „E bine că mai există şi astfel de medici“.

Astfel, jurnalistul a revenit cu lămuriri şi a povestit că, în altă situaţie, când a avut nevoie de îngrijiri medicale, a apelat tot la serviciile unui spital privat, unde nu a fost tratat la fel, dimpotrivă, a fost „batjocorit de medici“, tot din postura de persoană publică.

„Simt nevoia să răspund la câteva. Acum un an şi ceva, când mi-am rupt şoldul, am relatat la Digi24 cum am fost batjocorit de medici din două mari spitale private din Bucureşti, le-am dat numele, nu le mai repet, unde mi-au luat o grămadă de bani pe consultaţii şi tratamente apă de ploaie, diagnosticul fiind pus mereu greşit. Şi eram tot CTP. Atunci nu-mi amintesc să mă fi întrebat cineva câţi bani am dat de pomană. «Privat» nu înseamnă nicidecum o garanţie, e vorba de medici, de oameni. Într-adevăr, costurile analizelor multiple şi complicate, precum şi ale operaţiei dificile la care am fost supus, nu sunt mici. Dar câţi dintre cei care-mi spuneţi «nu ne putem permite» sunteţi gata să cheltuiţi ca să vă luaţi o maşină nouă, o casă nouă, ca să fumaţi şi să beţi după pofta inimii, să faceţi excursii exotice, dar aţi vrea să fiţi scăpaţi de boală, dacă se poate fără să daţi un sfanţ? Noţiunea de mită, de şpagă sub orice formă e absurdă într-un spital ca Ponderas. Acolo totul e pe chitanţă, nu ai ce bani să dai în plus. Şi sunt şi în spitalele de stat destui medici, mai cu seamă de când li s-au mărit salariile, care refuză plicul“, a scris CTP.

„Dinţii mi i-am tratat într-o clinică de stat. Am plătit mai puţin şi rezultatele au fost pe măsură: mi-au căzut toate plombele. Sunt de părere că existenţa în România a unor spitale private cu medici, aparatură şi servicii performante este de natură să împingă spre progres întregul sistem medical de la noi. Or, unii dintre comentatorii de mai sus pare că ar fi fericiţi să le vadă demolate! Şi să ne întoarcem la sistemul general de plicuri, kenturi, whisky, cafea şi pile de dinainte de `89...“, a încheiat jurnalistul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: