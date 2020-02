Billie Eilish a plâns pe scena Brit Awards 2020: „M-am simţit foarte urâtă de oameni în ultima vreme“ VIDEO

Billie Eilish a câştigat premiul pentru Cea mai bună cântăreaţă la Brit Awards 2020, eveniment care a avut loc pe 18 februarie, pe O2 Arena din Londra.

Când a mers pe scenă pentru a i se înmâna premiul, artista a ţinut să le mulţumească celor care au susţinut-o şi au avut încredere în ea, iar ulterior a mărturisit că în ultima vreme a simţit că oamenii o urăsc, deseori fiind atacată în mediul online, moment în care a început să plângă.

„În primul rând, Lizzo, Rihanna, Camilla, voi sunteţi singurul motiv pentru care eu exist. Vă mulţumesc. Voi meritaţi trofeul. Însă vreau să spun ceva. M-am simţit foarte urâtă de oameni în ultima vreme, iar când am ajuns pe scenă şi v-am văzut cum îmi zâmbiţi, am simţit nevoia să plâng, iar asta voi face acum. Aşa că vă mulţumesc!“, a spus Billie Eilish pe scena Brit Awards 2020.

În cadrul galei Brit Awards, Billie Eilish a interpretat, în premieră, live piesa „No Time To Die“, de pe coloana sonoră a celui mai nou film cu James Bond.

Cântăreaţa în vârstă de 18 ani a fost şi marea câştigătoare a galei Grammy 2020, impunându-se la categoriile Cântecul anului, Albumul anului, Înregistrarea anului, Cel mai bun artist debutant şi Cel mai bun album pop.

Billie Eilish s-a născut pe 18 decembrie 2001 în Los Angeles. Părinţii ei sunt artişti, mama muzician, iar tatăl actor. Fratele cântăreţei este muzicianul şi actorul Finneas O`Connell, care o ajută în cariera muzicală.

A devenit cunoscută după ce a înregistrat, la 13 ani, „Ocean eyes“, o melodie pe care fratele ei o scrisese pentru el în 2016. Aceasta a încărcat piesa pe Soundcloud pentru prieteni şi a devenit virală peste noapte.

Tânăra artistă a înregistrat două piese pentru coloana sonora a serialului Netflix „13 Reasons Why“, iar albumul ei de debut, „When we fall asleep, where do we go“, a fost lansat pe 29 martie 2019. În prezent, este deţinătoarea a 13 premii ce au fost câştigate în decursul unui singur an, 2019.

Billie a reuşit cu „Bad Guy“, în luna august a acestui an, să detroneze piesa care a petrecut cel mai mult timp pe primul loc în Billboard Hot 100 („Old Town Road“, cântată de Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus - 19 săptămâni). Astfel, a plecat acasă cu două premii de la gala American Music Awards 2019: Cel mai bun artist debutant şi Cel mai bun artist rock alternativ.

Billie Eilish este şi cea mai tânără artistă desemnată Femeia Anului de către Billboard.

Tânăra suferă de sindromul Tourette, boală care afectează o persoană din 100 şi care are drept caracteristici ticurile vocale şi musculare, inclusiv repetarea neaşteptată a unor mişcări şi sunete.