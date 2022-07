Anca Serea, totul despre câştigurile din social media şi familie. „Nu s-a legat sub nicio formă“

Am descoperit o Sarah la 14 ani la fel de înaltă ca mama ei, o Leah de aproape trei ani care învaţă să vorbească în... engleză, şi un Noah (10), Ava (8) şi Moise (6) cu personalităţi cât se poate de diferite. Singurul care-a lipsit motivat de la reuniunea de familie a fost fiul cel mare al Ancăi, David (21), aflat la studii în Olanda.

De TV ţi-ai luat o pauză sau ai nişte gânduri?

Anca Serea: Nu, n-am niciun plan. Am fost ofertaţi eu şi Adi să mergem în nişte proiecte mai de amploare, dar le-am refuzat, din acelaşi considerent: copiii. E vorba de Asia Express. Nu s-a legat sub nicio formă şi nici nu cred c-o să se lege vreodată. Mai acceptăm invitaţii la televiziuni, la Pro TV, dar am zis întotdeauna că un program de opt ore la job n-aş putea să mi-l asum. Dar n-am niciun regret.

Asta pentru că, financiar, eşti foarte bine. Se câştigă bine din social media.

Da, Slavă Domnului, suntem Ok. Sunt luni şi luni, dar per total suntem bine. Sarah, spune tu cum este cu influencerii?

Sarah Serea: Eu n-am treabă cu social media. Am un cont, dar este doar pentru prieteni, nu mă expun. Mi se pare că social media ne minte în faţă: toată lumea este photoshopată, se impun standarde care nu sunt reale. Nu există perfecţiune.

