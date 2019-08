Anamaria Prodan s-a pozat goală şi a postat imaginea pe Instagram FOTO

Anamaria Prodan (46 de ani) a reuşit să-şi surprindă fanii după ce a adaugă pe contul său de Instagram o poză în care apărea goală. Deşi anterior a mai postat imagini sexy pe celebra reţea de socializare, Sexy-impresara a reuşi să strângă mii de aprecieri din partea fanilor.

De când a slăbit, Anamaria Prodan este darnică în a oferi poze în ipostaze sexy celor care îi urmăresc contul. Mai nou, aceasta a pozat acoperită doar cu un prosop care lăsa să se vadă abdomenul plan.

„Dizolvă ţesutul adipos şi realizează lifting pentru zonele lacse!!! Miraculos, doamnele mele! Fără stomac tăiat sau inele stomacale, puteţi să vă îngrijiţi pielea fără proceduri invazive! Fără absolut nicio durere !!!! GO FOR IT!”, a scris Anamaria Prodan pe contul ei de Instagram, unde are aproape jumătate de milioni de followers.

Anamaria Prodan este considerată una dintre cele mai bogate femei din România. Unele informaţii plasează cuplul Anamaria Prodan – Laurenţiu Reghecampf – printre primii 100 cei mai bogaţi oameni din ţară, discutându-se despre multe milioane de euro.

