Alina Puşcău, despre prietenia cu Leonardo DiCaprio: „Cred că la mijloc a fost destinul…“

Alina Puşcău, fosta concurentă de la Ferma, a anunţat că va face un film cu Leonardo DiCaprio. Actriţa a povestit că sunt prieteni apropiaţi şi chiar a avut ocazia să-i cunoască familia.

Întrebată într-un interviu VIVA cum s-au cunoscut, aceasta a răspuns: „Cred că la mijloc a fost destinul… Când el a jucat în „Titanic, eu am câştigat Elite Model Look (n. red. în 1997). Apoi, ne-am cunoscut la Paris, prin intermediul unor prieteni comuni. Totodată, eu am fost de faţă când a câştigat Premiul Oscar (n. red. pentru filmul „The Revenant – 2016), şi m-am bucurat, din suflet, pentru el. Cumva, de-a lungul timpului, ne-am învârtit în aceleaşi cercuri. De exemplu, filmul pentru care Leo a luat Oscarul a fost produs de fostul meu iubit. Eu îi cunosc familia şi prietenii apropiaţi, mama lui a fost în România în perioada comunistă. A fost o experienţă ciudată şi foarte diferită pentru ea.“