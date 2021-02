Adevărul despre problemele de sănătate ale lui Filip Cioc, de la „Românii au talent“. Ce spun părinţii săi

Click! a stat de vorbă atât cu Filip, cât şi cu părinţii săi, Anca şi Mihai Cioc. Iată povestea emoţionantă a puştiului care nu vede lumea aşa cum o vedem noi.

Ai cucerit pe toată lumea cu vocea ta la "Românii au talent". Cum ai învăţat să cânţi atât de bine? Cine ţi-a fost profesor?

Filip Cioc: Am învăţat să cânt mergând la cursuri de canto, la şcoala Voces. Fac canto de la 4 ani şi 9 luni, iar în prezent învăţ cu doamna Monica Măciuceanu, pe care o iubesc. Mă bucur tare mult că îmi este profesoară!

"Românii au talent" e emisiunea ta preferată? Când te-ai gândit că poţi participa şi tu?

Da, este emisiunea mea preferată. M-am gândit că pot participa când am simţit că am găsit un cântec destul de bun şi impresionant. Atunci m-am simţit pregătit cu adevărat şi am decis că nu este cazul să mai aştept.

Ce ai face cu banii dacă ai câştiga marele premiu de la "Românii au talent"?

În primul rând, mi-aş face un studio şi aş începe să înregistrez melodii. Iar cu suma care îmi rămâne, aş vrea să ajut copiii aflaţi în aceeaşi situaţie ca mine – slab văzători sau nevăzători. Eu am mai cunoscut copii ca mine, deoarece părinţii mei au o asociaţie la care facem diverse activităţi, precum ateliere pentru copiii cu probleme de vedere. E foarte interesant şi îmi place tare mult.

Ce spun părinţii lui Filip Cioc

Care este situaţia lui Filip? Are nevoie de operaţii sau ce anume exact? Cât poate vedea Filip, în proporţie de cât la sută?

Anca şi Mihai Cioc Cioc: Situaţia lui Filip sperăm că este una stabilă în acest moment, are până acum: două intervenţii făcute în SUA, alta în Italia şi una în Ungaria, vederea lui fiind maximul din ce s-ar fi putut obţine, ţinând cont că în România ni s-au dat şanse 0 să mai poată vedea ceva! Filip are un rest de vedere în ochiul drept de maximum 10%, iar cu cel stâng percepe doar lumini şi umbre. Din punct de vedere fizic, Filip are nevoie acum de controale de monitorizare cel puţin o dată pe an în Italia (unde este examinat de medicii ce l-au operat în SUA şi vin în Italia pentru a vedea copiii din Europa), deoarece există riscul oricand de a i se (re)desprinde retina sau de a-i apărea alte complicaţii ale retinopatiei ce ar necesita intervenţie promptă pentru a nu-i pune în pericol restul de vedere.

