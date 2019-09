Actriţa Scarlett Johansson îl apără pe Woody Allen, acuzat de abuzuri sexuale: „Îl iubesc, îl cred şi aş lucra cu el oricând“

Fiica adoptivă a lui Allen şi a actriţei Mia Farrow, Dylan Farrow, l-a acuzat în 1992 pe tatăl său că a abuzat-o sexual când era o copilă. În aceeaşi perioadă, cineastul a început o relaţie cu o altă fiică adoptivă, Soon-Yi Previn, pe atunci în vârstă de 19 ani şi cu care până la urmă s-a căsătorit în 1997.

Despărţirea dintre Woody Allen şi fosta soţie, actriţa Mia Farrow, a fost grăbită după ce femeia a descoperit aventura pe care regizorul o avea cu fiica ei adoptată. Farrow a găsit poze nud cu Soon-Yi Previn în apartamentul lui Allen.

Woody Allen şi Mia Farrow FOTO Guliver/Getty Images

Woody Allen, născut pe 1 decembrie 1935, la New York, este regizor, scenarist şi actor. A debutat ca regizor cu „What's Up, Tiger Lily?”, în 1966, iar printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „Annie Hall” (1977), „Manhattan” (1979), „Another Woman” (1988), „Match Point” (2005), „Vicky Cristina Barcelona” (2008), „Midnight in Paris” (2011) şi „Blue Jasmine” (2013).

Cinastul a fost recompensat cu trei premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original - în 2012, pentru „Midnight in Paris“, în 1987, pentru „Hannah and Her Sisters“, şi în 1978, pentru „Annie Hall“, şi unul pentru regie, în 1978, pentru „Annie Hall“. Din palmaresul său mai fac parte, între altele, trei trofee Globul de Aur şi şapte premii BAFTA.