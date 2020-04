A murit unul din creatorii „Tom şi Jerry“, Gene Deitch. Regizorul s-a stins „pe neaşteptate“

Gene Deitch, unul din regizorii celebrei animaţii „Tom şi Jerry“, a murit la vârsta de 95 de ani, joi seară, în apartamentul său din Praga, scrie Daily Mail.

Editorul său ceh, Petr Himmel, a declarat pentru Associated Press că a murit „pe neaşteptate“.

Gene, al cărui nume complet este Eugene Merrill Deitch, a regizat 13 episoade din desenele animate pentru copii „Tom şi Jerry“ şi câteva din serialul „Popeye“.

Filmul său „Munro“ a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj de animaţie în 1960. De asemenea, a fost nominalizat la acelaşi premiu de două ori în 1964, pentru „Here’s Nudnik and How to Evite Friendship“.

El a creat şi seria „Tom Terrific“, iar filmul „Sidney's Family Tree“, pe care l-a coprodus a fost nominalizat la un premiu Oscar în 1958.

Gene trăia alături de soţia sa şi de cei trei fii din prima sa căsătorie, toţi fiind caricaturişti.

Fani şi actori au postat mesaje de condoleanţe în mediul online şi au mărturisit cât de mult a însemnat munca sa pentru ei. Cineva a creat chiar un clip video care s-a viralizat.